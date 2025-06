O studentă a ratat zborul 171 al Air India din cauza întârzierilor din trafic. Avionul Boeing 787-8 cu destinația Londra s-a prăbușit la scurt timp după decolarea din Ahmedabad, omorând 241 de pasageri aflați la bord. „Este a doua mea naștere, un miracol”, a spus tânăra.

Avionul s-a prăbușit într-un colegiu medical la scurt timp după decolare, ucigând 241 de persoane aflate la bord. Un britanic, Vishwash Kumar Ramesh, a fost singurul supraviețuitor. Cel puțin cinci studenți la medicină au fost de asemenea uciși și aproximativ 50 au fost răniți, existând temeri că numărul persoanelor ucise la sol ar putea crește.

Bhoomi Chauhan își amintește că era furioasă și frustrată. Traficul aglomerat îi întârziase călătoria cu mașina până la aeroportul Ahmedabad, atât de mult încât a pierdut zborul Air India spre Londra Gatwick cu doar 10 minute, potrivit BBC.

Bhoomi Chauhan, o studentă la administrarea afacerilor care locuiește în Bristol împreună cu soțul ei, a vizitat vestul Indiei pentru o vacanță.

Tânăra în vârstă de 28 de ani urma să se întoarcă acasă joi, 12 iunie 2025, cu avionul AI171, care s-a prăbușit la scurt timp după decolare. După ce a ajuns la aeroport cu mai puțin de o oră înainte de plecare, personalul companiei aeriene a refuzat-o.

„Ne-am supărat foarte tare pe șofer și am părăsit aeroportul frustrați. Am fost foarte dezamăgită. Am părăsit aeroportul și am stat la un loc pentru a bea ceai și, după un timp, înainte de a pleca... am vorbit cu agentul de turism despre cum să obținem rambursarea biletului. Acolo, am primit un apel că avionul s-a prăbușit”, a povestit studenta.

„Este un adevărat miracol pentru mine”, a spus tânăra, pentru BBC.

Chauhan spune că a ajuns la aeroport la ora 12:20, ora locală, cu 10 minute după ce începea îmbarcarea.

Biletul ei de îmbarcare digital, văzut de BBC News, arată că avea alocat locul 36G, la clasa economică. Deşi s-a înregistrat online, ea spune că personalul companiei aeriene nu i-a permis să finalizeze procedura la aeroport.

„Când am ratat zborul, eram dezamăgită. Singurul lucru care îmi trecea prin minte era: «Dacă aş fi plecat puţin mai devreme, aş fi reuşit să urc în avion». Am rugat personalul companiei să mă lase să intru, pentru că sunt doar cu 10 minute întârziere. Le-am spus că sunt ultimul pasager şi că, vă rog, să mă lase să mă îmbarc, dar nu mi-au permis”, a mai spus tânăra.

Zborul Gatwick a decolat conform programului joi după-amiază, dar a părut că se chinuie să câștige altitudine și s-a prăbușit după aproximativ 30 de secunde de zbor.

Avionul a lovit o zonă rezidențială, ucigând 241 de pasageri și 12 membri ai echipajului.

Un pasager, cetățeanul britanic Vishwashkumar Ramesh, a supraviețuit accidentului și a fost tratat la spital pentru leziuni.

La bord se mai aflau cetățeni indieni, portughezi și canadieni.