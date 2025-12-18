search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Topul celor mai bogate familii din lume. Cine se află în fruntea clasamentului

0
0
Publicat:

Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari. Topul anual evidențiază cât de mult contează experiența și dimensiunea afacerilor în acumularea de avere.

Familia Walton, fondatoarea gigantului Walmart FOTO: X/ @nealtaparia
Familia Walton, fondatoarea gigantului Walmart FOTO: X/ @nealtaparia

Familia Walton, fondatoarea gigantului Walmart, se menține în fruntea topului și în acest an, depășind pentru prima dată pragul de jumătate de trilion de dolari. Potrivit Bloomberg, avere familiei se ridică la 513,4 miliarde de dolari, iar pentru a intra în clasament, o familie trebuie acum să aibă cel puțin 46,4 miliarde de dolari, cu 9,7 miliarde mai mult decât anul trecut.

Walmart, cel mai mare retailer global după venituri, a înregistrat 681 miliarde de dolari în ultimul an fiscal, operând peste 10.750 de magazine în întreaga lume. Familia deține aproximativ 44% din companie, bază a celei mai mari averi familiale din lume.

„Prin magazinele și site-ul său, Walmart deservește 270 de milioane de clienți în fiecare săptămână”, se menționează în raport.

Noi intrări în top: Mexic, Chile, Italia și Arabia Saudită

Patru familii din patru continente au pătruns în clasament pentru prima dată. Clanul Larrea Mota Velasco din Mexic și familia Luksic din Chile au construit averi din mineritul cuprului. Del Vecchio din Italia a prosperat prin EssilorLuxottica, companie care a beneficiat de creșterea vânzărilor de ochelari inteligenți. Iar familia saudită Olayan s-a impus pe piața globală, conectând afacerile locale la Wall Street.

Alte familii remarcabile

Al Nahyan – 335,9 miliarde dolari, Emiratele Arabe Unite Războaiele și petrolul au consolidat averea familiei conducătoare din Abu Dhabi. Sheikh Tahnoon gestionează active personale și suverane de aproximativ 1,5 trilioane de dolari și a investit masiv în inteligență artificială.

Al Nahyan (dreapta) FOTO: X/ @Mubadala
Al Nahyan (dreapta) FOTO: X/ @Mubadala

Al Saud – 213,6 miliarde dolari, Arabia Saudită Monarhia saudită și-a consolidat averea uriașă grație petrolului și investițiilor în contracte guvernamentale. Fondul suveran PIF are active de 1 trilion de dolari, iar Prințul Mohammed bin Salman controlează personal active de peste un miliard de dolari.

Al Saud FOTO: X/ @TheForexComplex
Al Saud FOTO: X/ @TheForexComplex
Citește și: Dinastia conducătoare din Abu Dhabi este în fruntea clasamentului Bloomberg al celor mai bogate familii

Al Thani – 199,5 miliarde dolari, Qatar Familia a transformat descoperirea gazelor offshore în avere globală, ocupând poziții politice și deținând afaceri de la hoteluri la bănci. 

Al Thani FOTO: X/ @razi6588
Al Thani FOTO: X/ @razi6588

Hermes – 184,5 miliarde dolari, Franța Familia franceză de lux, cunoscută pentru gențile Birkin, continuă să conducă compania după șase generații, menținând peste 100 de membri implicați activ. 

Axel Dumas, președintele executiv al Hermes FOTO: X/ @JodyCavalie
Axel Dumas, președintele executiv al Hermes FOTO: X/ @JodyCavalie

Koch – 150,5 miliarde dolari, SUA Frații Koch au moștenit firma tatălui lor și au construit un imperiu industrial diversificat, cu venituri de aproximativ 125 miliarde de dolari pe an.

Charles Koch, unul dintre frații care a moștenit firma tatălui său FOTO: X/@MikeMcClur69771
Charles Koch, unul dintre frații care a moștenit firma tatălui său FOTO: X/@MikeMcClur69771

Tendințe și perspective

Topul celor mai bogate 25 de familii din lume a înregistrat o creștere colectivă de 358,7 miliarde de dolari față de anul precedent, averea totală ajungând la 2,9 trilioane de dolari. Creșterea este alimentată de aprecierea burselor, cererea de metale și produse pentru animale, dar și de experiența acumulată de aceste familii de-a lungul decadelor.

„Adevărata lecție a clasamentului din acest an este că dimensiunea și influența contează”, subliniază raportul.

Printre alte nume de top se regăsesc familiile Mars, Ambani, Wertheimer, Thomson, Johnson, Cargill, Hoffmann-Oeri, Pritzker, Quandt, Ofer, Del Vecchio, Ferrero și Luksic, fiecare cu afaceri diversificate și active globale impresionante.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
playtech.ro
image
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
S-a schimbat legea pentru românii cu firme, este obligatoriu din 2026. Încă o lovitură pentru cei care preferă cash, amendă și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
În ce zone va ninge de Crăciun și Revelion. Cum va fi vremea de sărbătorile de iarnă
mediaflux.ro
image
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Bona care are grijă de George, Charlotte și Louis, apariție rară. Maria Teresa Turrion Borrallo e o prezență discretă, dar esențială

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?