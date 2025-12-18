Topul celor mai bogate familii din lume. Cine se află în fruntea clasamentului

Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari. Topul anual evidențiază cât de mult contează experiența și dimensiunea afacerilor în acumularea de avere.

Familia Walton, fondatoarea gigantului Walmart, se menține în fruntea topului și în acest an, depășind pentru prima dată pragul de jumătate de trilion de dolari. Potrivit Bloomberg, avere familiei se ridică la 513,4 miliarde de dolari, iar pentru a intra în clasament, o familie trebuie acum să aibă cel puțin 46,4 miliarde de dolari, cu 9,7 miliarde mai mult decât anul trecut.

Walmart, cel mai mare retailer global după venituri, a înregistrat 681 miliarde de dolari în ultimul an fiscal, operând peste 10.750 de magazine în întreaga lume. Familia deține aproximativ 44% din companie, bază a celei mai mari averi familiale din lume.

„Prin magazinele și site-ul său, Walmart deservește 270 de milioane de clienți în fiecare săptămână”, se menționează în raport.

Noi intrări în top: Mexic, Chile, Italia și Arabia Saudită

Patru familii din patru continente au pătruns în clasament pentru prima dată. Clanul Larrea Mota Velasco din Mexic și familia Luksic din Chile au construit averi din mineritul cuprului. Del Vecchio din Italia a prosperat prin EssilorLuxottica, companie care a beneficiat de creșterea vânzărilor de ochelari inteligenți. Iar familia saudită Olayan s-a impus pe piața globală, conectând afacerile locale la Wall Street.

Alte familii remarcabile

Al Nahyan – 335,9 miliarde dolari, Emiratele Arabe Unite Războaiele și petrolul au consolidat averea familiei conducătoare din Abu Dhabi. Sheikh Tahnoon gestionează active personale și suverane de aproximativ 1,5 trilioane de dolari și a investit masiv în inteligență artificială.

Al Saud – 213,6 miliarde dolari, Arabia Saudită Monarhia saudită și-a consolidat averea uriașă grație petrolului și investițiilor în contracte guvernamentale. Fondul suveran PIF are active de 1 trilion de dolari, iar Prințul Mohammed bin Salman controlează personal active de peste un miliard de dolari.

Citește și: Dinastia conducătoare din Abu Dhabi este în fruntea clasamentului Bloomberg al celor mai bogate familii

Al Thani – 199,5 miliarde dolari, Qatar Familia a transformat descoperirea gazelor offshore în avere globală, ocupând poziții politice și deținând afaceri de la hoteluri la bănci.

Hermes – 184,5 miliarde dolari, Franța Familia franceză de lux, cunoscută pentru gențile Birkin, continuă să conducă compania după șase generații, menținând peste 100 de membri implicați activ.

Koch – 150,5 miliarde dolari, SUA Frații Koch au moștenit firma tatălui lor și au construit un imperiu industrial diversificat, cu venituri de aproximativ 125 miliarde de dolari pe an.

Tendințe și perspective

Topul celor mai bogate 25 de familii din lume a înregistrat o creștere colectivă de 358,7 miliarde de dolari față de anul precedent, averea totală ajungând la 2,9 trilioane de dolari. Creșterea este alimentată de aprecierea burselor, cererea de metale și produse pentru animale, dar și de experiența acumulată de aceste familii de-a lungul decadelor.

„Adevărata lecție a clasamentului din acest an este că dimensiunea și influența contează”, subliniază raportul.

Printre alte nume de top se regăsesc familiile Mars, Ambani, Wertheimer, Thomson, Johnson, Cargill, Hoffmann-Oeri, Pritzker, Quandt, Ofer, Del Vecchio, Ferrero și Luksic, fiecare cu afaceri diversificate și active globale impresionante.