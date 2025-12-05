search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Video Un băiat de 13 ani, obligat de talibani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale în faţa unui stadion plin

Publicat:

Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani. Potrivit mai multor surse media, un băiat de 13 ani ar fi fost obligat să tragă asupra condamnatului în faţa unui stadion plin, relatează Le Figaro.

Execuția a avut loc în Afganistan FOTO: X
Execuția a avut loc în Afganistan FOTO: X

Execuţia de o brutalitate fără precedent a avut loc în oraşul Khost, din estul Afganistanului, unde talibanii au executat public un bărbat condamnat pentru crimă. Curtea Supremă a emiratului islamic a confirmat execuţia într-un comunicat, invocând aplicarea qisas, legea islamică a talionului, după ce familia victimei a refuzat să-l ierte pe condamnat, scrie News.

Potrivit mai multor surse media afgane independente care operează din străinătate, în special Amu TV, călăul zilei nu a fost altul decât un băiat de 13 ani, el însuşi supravieţuitor al masacrului care a curmat viaţa mai multor rude ale sale. Adolescentul ar fi fost chemat în mod public de către liderii talibani, care i-au cerut să aleagă între iertare şi răzbunare. După ce a refuzat să ierte, i s-ar fi dat o armă pentru a trage de trei ori asupra condamnatului, în mijlocul unui stadion plin cu aproximativ 80.000 de spectatori.

Aceste informaţii, difuzate şi de Associated Press, nu au putut fi verificate în mod independent, talibanii interzicând sistematic telefoanele mobile şi aparatele foto în incinta locurilor unde au loc aceste execuţii.

Biroul de presă din provincia Khost a precizat că cel condamnat era „un criminal” implicat într-un incident care a avut loc în ianuarie în districtul Alisher, din estul ţării. când 10 membri ai aceleiaşi familii, dintre care trei femei, au fost ucişi. Curtea Supremă asigură că dosarul a fost examinat de trei instanţe înainte de a fi adus în atenţia şefului suprem al regimului, Hibatullah Akhundzada, care a validat ordinul de execuţie. Alţi doi acuzaţi în acelaşi caz urmează să fie executaţi, dar sentinţa lor a fost amânată, deoarece unii dintre moştenitorii victimelor locuiesc în străinătate.

În ajunul execuţiei, raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Afganistan, Richard Bennett, a cerut anularea acesteia, reamintind că execuţiile publice constituie „o pedeapsă crudă, inumană şi contrară dreptului internaţional”. După primele mărturii care evocau participarea băiatului, el a denunţat din nou pe X o „încălcare gravă a demnităţii umane”.

De la revenirea la putere în august 2021, talibanii au reinstituit pedepsele corporale publice, biciuirea pentru furt, adulter sau consumul de alcool, şi au reluat execuţiile publice, care erau obişnuite în timpul primului lor regim (1996-2001). Până în prezent, unsprezece bărbaţi au fost executaţi în mod public, dintre care patru într-o singură zi, în luna aprilie.

