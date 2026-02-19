search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețurile alimentelor au explodat în Rusia. Cum sunt afectați rușii de rând de economia de război

0
0
Publicat:

„Viața devine tot mai scumpă,” se plânge Alexander, un specialist în publicitate din Moscova care lucrează pentru o mare corporație. Bugetul său lunar pentru alimente a crescut cu peste 22% într-o lună — de la 35.000 de ruble (450 $) la 43.000 (555 $), relatează BBC.

rusia economie jpg

Pentru rușii obișnuiți, precum Alexander, povara economică a devenit imposibil de ignorat pe măsură ce războiul Kremlinului din Ucraina se apropie de al patrulea an. Supermarketurile din Moscova au înregistrat creșteri vizibile de prețuri la aproape toate produsele de bază, de la ouă și file de pui la legume de sezon. Chiar și micile răsfățuri zilnice, cum ar fi  cafeaua Americano a lui Alexander de dimineață, este cu 26%, mai scumpă, sărind de la 230 la 290 de ruble.

Economia Rusiei, stimulată de o creștere rapidă alimentată de efortul de război, cheltuielile pentru apărare și turarea industriei militare, oscilează în prezent între stagnare și declin. Ani de zile, inflația ridicată a fost în mare parte ignorată în centrele urbane precum Moscova și Sankt Petersburg. Creșterea salariilor și veniturile disponibile au mascat tensiunile economice subiacente economiei de război, ca și impactul sancțiunilor și plecarea investitorilor din Rusia. Dar, după ce economia a încetinit brusc în 2025, salariile nu au mai ținut pasul cu costurile în creștere ale traiului.

Potrivit Rosstat, serviciul de statistică al Rusiei, prețurile din supermarketuri au crescut cu 2,3% în luna ianuarie - carnea, laptele, pastele, bananele, săpunul, pasta de dinți și chiar șosetele s-au scumpit aproape peste noapte.

Costul mediu al unui coș de cumpărături

BBC a monitorizat inflația alimentară printr-un „coș mediu de cumpărături” cumpărat în luna ianuarie din 2019 încoace din supermarketul Piaterocika din Moscova. Compozitia coșului include 59 de produse de bază - legume, fructe, carne, produse lactate, conserve, tăiței instant, dulciuri și băuturi, inclusiv bere-  pentru a măsura costul zilnic al vieții.

În 2024, coșul costa 7.358 de ruble (83 $). În ianuarie 2026, acesta a urcat la 8.724 de ruble (112 $), o creștere de 18,6%, apropiată de cifra oficială a inflației alimentare de 18,1% raportată de Rosstat. O creștere notabilă a fost la prețurile fructelor și legumelor, cu aproape 15% mai mari, reflectând dependența Rusiei de importuri și vulnerabilitatea la fluctuațiile rublei și perturbările lanțului de aprovizionare pe timp de război. În același timp, prețul produselor lactate - produse în mare parte local - au sărit cu 41%, cea mai mare creștere din ultimii doi ani, din cauza costurilor crescute ale fermelor, împrumuturilor scumpe și deficitului de personal.

O nouă majorare a TVA-ului, de la 20% la 22%, începând cu 1 ianuarie, a pus presiune suplimentară. Ministerul finanțelor a explicat că această creștere este necesară pentru a finanța „apărarea și securitatea” Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Modificarea obiceiurilor de cumpărare

În timp ce Alexander își continuă rutina alimentară obișnuită, nu toți locuitorii Moscovei sunt la fel de  norocoși. Nadezhda, p pensionară în vârstă de 68 de ani, care trăiește dintr-o pensie de 32.000 de ruble (413 $), a înlocuit carnea de vită cu pește ieftin. Pensia ei se duce aproape integral pe alimente, obligând-o să apeleze la economiile destinate reparațiilor auto sau hainelor de iarnă pentru a-și permite hrana zilnică.

Kristina, o specialistă în marketing, în vârstă de 45 de ani, relatează că se află într-o o situație similară. Ea și soțul său, antrenor de fitness, sunt mult mai atenți la prețuri și vânează reducerile din supermarket-uri. „Adopt o abordare foarte pragmatică: nu ce vreau sau nu vreau să mănânc, ci câtă proteină conține 100 de grame din acest produs,” spune ea. O masă gătită în casă care costa înainte aproximativ 1.000 de ruble (12,92 $) acum trece de 2.000 (25,85 $). O masă în oraș a devenit un lux de neatins pentru acest cuplu.

Incertitudine economică

Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, declara în vara anului 2025 că economia se apropie de un „scenariu de rate echilibrate de creștere economică”. Dar economiștii avertizează că încetinirea, combinată cu scăderea prețurilor la petrol și sancțiunile SUA asupra giganților petrolieri, ar putea împinge Rusia spre recesiune.

„Per ansamblu, există o tendință spre stagnare și o posibilă scădere a PIB-ului,” a declarat Tatiana Mikhailova, economist la Universitatea Penn State, pentru BBC. În aceste circumstanțe, autoritățile ruse s-ar confrunta cu decizii dificile: majorarea suplimentară a impozitelor și reducerea cheltuielilor publice, cu efecte asupra economiei și puterii de cumpărare care vor afecta mai ales cetățenii obișnuiți.

„De fiecare dată când prețul petrolului scade, Rusia se confruntă cu posibilitatea unei recesiuni", afirmă ea.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii acceptă să plătească facturi mai mari
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Radu Miruță, veste uriașă pentru Steaua! Ministrul Apărării a făcut anunțul despre dreptul de promovare în SuperLiga
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Anunț privind tăierea pensiilor după decizia CCR. Ministrul Radu Miruţă: ”Răspunsul este foarte scurt”
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie