Prețurile alimentelor au explodat în Rusia. Cum sunt afectați rușii de rând de economia de război

„Viața devine tot mai scumpă,” se plânge Alexander, un specialist în publicitate din Moscova care lucrează pentru o mare corporație. Bugetul său lunar pentru alimente a crescut cu peste 22% într-o lună — de la 35.000 de ruble (450 $) la 43.000 (555 $), relatează BBC.

Pentru rușii obișnuiți, precum Alexander, povara economică a devenit imposibil de ignorat pe măsură ce războiul Kremlinului din Ucraina se apropie de al patrulea an. Supermarketurile din Moscova au înregistrat creșteri vizibile de prețuri la aproape toate produsele de bază, de la ouă și file de pui la legume de sezon. Chiar și micile răsfățuri zilnice, cum ar fi cafeaua Americano a lui Alexander de dimineață, este cu 26%, mai scumpă, sărind de la 230 la 290 de ruble.

Economia Rusiei, stimulată de o creștere rapidă alimentată de efortul de război, cheltuielile pentru apărare și turarea industriei militare, oscilează în prezent între stagnare și declin. Ani de zile, inflația ridicată a fost în mare parte ignorată în centrele urbane precum Moscova și Sankt Petersburg. Creșterea salariilor și veniturile disponibile au mascat tensiunile economice subiacente economiei de război, ca și impactul sancțiunilor și plecarea investitorilor din Rusia. Dar, după ce economia a încetinit brusc în 2025, salariile nu au mai ținut pasul cu costurile în creștere ale traiului.

Potrivit Rosstat, serviciul de statistică al Rusiei, prețurile din supermarketuri au crescut cu 2,3% în luna ianuarie - carnea, laptele, pastele, bananele, săpunul, pasta de dinți și chiar șosetele s-au scumpit aproape peste noapte.

Costul mediu al unui coș de cumpărături

BBC a monitorizat inflația alimentară printr-un „coș mediu de cumpărături” cumpărat în luna ianuarie din 2019 încoace din supermarketul Piaterocika din Moscova. Compozitia coșului include 59 de produse de bază - legume, fructe, carne, produse lactate, conserve, tăiței instant, dulciuri și băuturi, inclusiv bere- pentru a măsura costul zilnic al vieții.

În 2024, coșul costa 7.358 de ruble (83 $). În ianuarie 2026, acesta a urcat la 8.724 de ruble (112 $), o creștere de 18,6%, apropiată de cifra oficială a inflației alimentare de 18,1% raportată de Rosstat. O creștere notabilă a fost la prețurile fructelor și legumelor, cu aproape 15% mai mari, reflectând dependența Rusiei de importuri și vulnerabilitatea la fluctuațiile rublei și perturbările lanțului de aprovizionare pe timp de război. În același timp, prețul produselor lactate - produse în mare parte local - au sărit cu 41%, cea mai mare creștere din ultimii doi ani, din cauza costurilor crescute ale fermelor, împrumuturilor scumpe și deficitului de personal.

O nouă majorare a TVA-ului, de la 20% la 22%, începând cu 1 ianuarie, a pus presiune suplimentară. Ministerul finanțelor a explicat că această creștere este necesară pentru a finanța „apărarea și securitatea” Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Modificarea obiceiurilor de cumpărare

În timp ce Alexander își continuă rutina alimentară obișnuită, nu toți locuitorii Moscovei sunt la fel de norocoși. Nadezhda, p pensionară în vârstă de 68 de ani, care trăiește dintr-o pensie de 32.000 de ruble (413 $), a înlocuit carnea de vită cu pește ieftin. Pensia ei se duce aproape integral pe alimente, obligând-o să apeleze la economiile destinate reparațiilor auto sau hainelor de iarnă pentru a-și permite hrana zilnică.

Kristina, o specialistă în marketing, în vârstă de 45 de ani, relatează că se află într-o o situație similară. Ea și soțul său, antrenor de fitness, sunt mult mai atenți la prețuri și vânează reducerile din supermarket-uri. „Adopt o abordare foarte pragmatică: nu ce vreau sau nu vreau să mănânc, ci câtă proteină conține 100 de grame din acest produs,” spune ea. O masă gătită în casă care costa înainte aproximativ 1.000 de ruble (12,92 $) acum trece de 2.000 (25,85 $). O masă în oraș a devenit un lux de neatins pentru acest cuplu.

Incertitudine economică

Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, declara în vara anului 2025 că economia se apropie de un „scenariu de rate echilibrate de creștere economică”. Dar economiștii avertizează că încetinirea, combinată cu scăderea prețurilor la petrol și sancțiunile SUA asupra giganților petrolieri, ar putea împinge Rusia spre recesiune.

„Per ansamblu, există o tendință spre stagnare și o posibilă scădere a PIB-ului,” a declarat Tatiana Mikhailova, economist la Universitatea Penn State, pentru BBC. În aceste circumstanțe, autoritățile ruse s-ar confrunta cu decizii dificile: majorarea suplimentară a impozitelor și reducerea cheltuielilor publice, cu efecte asupra economiei și puterii de cumpărare care vor afecta mai ales cetățenii obișnuiți.

„De fiecare dată când prețul petrolului scade, Rusia se confruntă cu posibilitatea unei recesiuni", afirmă ea.