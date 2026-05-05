search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Teheranul este sub presiune, însă timpul nu este de partea lui Donald Trump

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Teheranul se confruntă cu dificultăți economice majore, iar regimul ar putea rămâne fără lichidități; totuși, fereastra de oportunitate pentru președintele american pare să se îngusteze.

Iranienii resimt acut efectele blocadei americane/FOTO:EPA/EFE
Iranienii resimt acut efectele blocadei americane/FOTO:EPA/EFE

Are președintele Trump vreo șansă reală de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, așa cum a promis? Sau este această inițiativă, după cum afirmă unii critici, un exercițiu sortit eșecului?

Duminică, într-o nouă provocare directă la adresa Iranului, Donald Trump a anunțat că marina americană, sprijinită de 100 de aeronave, va interveni pentru a elibera cele 2.000 de nave și cei 20.000 de marinari blocați în Golful Persic.

„Operațiunea Libertate”, o denumire ambițioasă pentru o misiune programată să înceapă luni dimineață, avea scopul de a pune capăt blocajului iranian asupra rezervelor globale de energie și îngrășăminte. Până în acest moment, semnele unei progres concrete sunt limitate, scrie, în Daily Mail, Mark Almond, directorul Institutului de Cercetare a Crizelor din Oxford.

Riscuri și vulnerabilități

Această stagnare nu este, poate, surprinzătoare. Riscul pentru Washington este evident: un atac direct al Iranului asupra unei nave americane — sau, mai grav, scufundarea acesteia — ar putea inflama opinia publică din SUA și ar putea forța marina americană către o retragere umilitoare.

Cu toate acestea, acțiunea nu este lipsită de perspective, în special deoarece, dincolo de retorica triumfalistă de la Teheran, populația iraniană suferă profund. Pe măsură ce conflictul se prelungește, dificultățile economice cresc, alimentând riscul unor noi revolte populare, similare celor reprimate brutal în luna ianuarie.

Economia Iranului, deja afectată de sancțiuni, se confruntă acum cu o inflație galopantă și penurii severe. Exporturile de petrol au scăzut dramatic, generând o criză valutară. Regimul a recurs la soluții de criză: flote de mici tancuri petroliere traversează granița cu Pakistanul, iar trenuri încărcate cu petrol pornesc prin Asia Centrală către China.

Factorul economic: O cursă contra cronometru

Problema tehnică este însă presantă. Dacă Iranul nu reia exporturile masive prin terminalul din Insula Kharg în următoarele săptămâni, capacitățile de stocare vor fi epuizate. Oprirea fluxului din puțuri riscă inundarea acestora cu apă, ceea ce ar putea duce la distrugerea lor permanentă.

Deși Teheranul pare să dețină muniție suficientă, lipsa banilor cash ar putea deveni fatală; istoria arată că soldații neplătiți sunt predispuși la abandonarea armelor sau chiar la rebeliune. Faptul că Iranul cere constant ridicarea sancțiunilor în cadrul negocierilor confirmă vulnerabilitatea sa economică.

Dilema de la Casa Albă

Nici Donald Trump nu este ferit de presiuni. Teheranul mizează pe faptul că o creștere a prețului combustibilului la pompă va fi taxată dur de alegătorii americani. Dacă armata SUA nu reușește să deblocheze strâmtoarea, președintele va avea de ales între opțiuni dificile.

O variantă ar fi intensificarea campaniei aeriene. În acest scop, portavionul USS George H.W. Bush a fost mobilizat în Marea Roșie, alături de forțe de infanterie marină poziționate în largul coastelor iraniene. Totuși, săptămâni de raiduri aeriene nu au reușit până acum să elimine blocajul iranian.

Dacă distrugerile continuă fără un rezultat clar, criza energetică globală ar putea forța aliații Americii să ia o decizie critică: să îl susțină pe Trump sau să încheie acorduri separate cu Iranul pentru a-și proteja economiile.

Umbra trecutului: O paralelă cu Suez

În mod ironic, o neînțelegere majoră cu aliații europeni i-ar putea oferi lui Trump pretextul necesar pentru o retragere. Acesta ar putea acuza „ezitarea” partenerilor externi, proclamând o victorie simbolică pentru a masca un eșec strategic — o strategie greu de acceptat chiar și pentru propriul partid.

O astfel de retragere ar aminti de umilința Marii Britanii din 1956, în timpul Crizei Suezului. Winston Churchill, a cărui bust se află în Biroul Oval, spunea după acel fiasco: „Nu aș fi îndrăznit niciodată să încep [operațiunea Suez], dar nici nu aș fi îndrăznit să o opresc.”

Rămâne de văzut dacă al 47-lea președinte va alege să evite o mlaștină diplomatică și militară sau dacă va continua ofensiva. Timpul însă nu este de partea sa, având în vedere apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului și spectrul unei recesiuni globale. Ceea ce a început ca o „excursie” militară s-ar putea dovedi a fi un moment de cotitură istorică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
digi24.ro
image
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
stirileprotv.ro
image
Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Calendarul votului și ultimele strategii ale partidelor
gandul.ro
image
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
mediafax.ro
image
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Ziua Z pentru Guvernul Bolojan. A început dezbaterea moţiunii în plenul Parlamentului
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Suedia angajează români cu salariu 8.000 €/ lună. Ce meserie se cere urgent?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Oraşul din România în care se mănâncă peste 10.000 de shaorme pe zi. A bătut orice record din ţară, deşi nu este cea mai mare localitate
playtech.ro
image
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
Italienii au făcut marele anunț, a doua zi după declarațiile lui Nicușor Dan: "Schimbare!"
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Moțiunea de cenzură PSD – AUR, șanse mari să treacă. Cele mai noi mutări din Parlament
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule
romaniatv.net
image
Radu Miruță a descoperit camera ilegalităților din Ministerul Transporturilor: Aproape 40% dintre camioanele din România circulă ilegal! TIR-uri de 123 de tone pe A2
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Cum poți avea un gazon mai frumos ca oricând în trei pași simpli: „Iarba ta nu a arătat niciodată mai bine”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Spectacol total la Met Gala 2026! Starurile care au atras toate privirile la cea mai controversată ediție a evenimentului

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian