Video Atac masiv cu drone iraniene în Emiratele Arabe Unite. Imagini ale exploziilor din Dubai

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat marți, 5 mai, că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 15 rachete iraniene şi patru drone.

Printre acestea se numără 12 rachete balistice şi trei rachete de croazieră, care au rănit trei persoane, a precizat Ministerul Apărării al țării, scrie News.ro.

Astfel, numărul total de la începutul conflictului ajunge la 549 de rachete balistice, 29 de rachete de croazieră şi 2.260 de drone, a adăugat ministerul.

Pe de altă parte, luni, trei persoane au fost rănite în urma unui atac asupra bazei petroliere din Fujairah, din Emiratele Arabe Unite, unde a izbucnit un incendiu.

De asemenea, Ministerul Educaţiei din EAU a anunțat că școlile vor reveni la învăţământul la distanţă până la sfârşitul săptămânii.

„Aceste atacuri reprezintă o escaladare periculoasă şi o încălcare inacceptabilă”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al EAU într-un comunicat, adăugând că ţara „îşi rezervă pe deplin dreptul legitim de a răspunde la aceste atacuri”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat o „încălcare flagrantă a dreptului internaţional”, în urma atacurilor iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a făcut apel la o dezamorsare a tensiunilor în Orientul Mijlociu.

„Marea Britanie condamnă atacurile cu drone şi rachete îndreptate împotriva Emiratelor Arabe Unite”, a declarat Starmer într-un comunicat.

„Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze în mod semnificativ în negocieri pentru a asigura menţinerea armistiţiului în Orientul Mijlociu şi găsirea unei soluţii diplomatice pe termen lung.”