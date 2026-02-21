Ambasadorul american Mike Huckabee susține că Israelul ar avea „drept biblic” asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu: „Ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot”

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, a declarat într-un interviu acordat podcasterului Tucker Carlson că, din perspectivă biblică, Israelul ar fi îndreptățit să preia controlul asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu „sau chiar a întregii regiuni”. Declarațiile, relatate de The Guardian, au stârnit reacții puternice în spațiul public.



În discuția publicată vineri, Carlson l-a întrebat pe ambasadorul american Huckabee, un apropiat al premierului Netanyahu, despre interpretarea unui verset din Vechiul Testament în care Dumnezeu îi promite lui Avraam un teritoriu „de la râul Egiptului până la fluviul cel mare, Eufratul”, scrie News.ro.

Podcasterul a subliniat că, în geografia actuală, această zonă ar acoperi „practic întregul Orient Mijlociu”, incluzând Israelul, Iordania, Siria, Libanul, precum și părți semnificative din Arabia Saudită și Irak.

„Este un pământ pe care Dumnezeu l-a dat, prin Avraam, unui popor pe care l-a ales”

Huckabee, fost guvernator al statului Arkansas și numit ambasador în perioada administrației Trump, a răspuns că nu este sigur că teritoriul biblic ar acoperi chiar întreaga regiune, „dar ar fi o bucată mare de pământ”.

El a insistat că Israelul „este un pământ pe care Dumnezeu l-a dat, prin Avraam, unui popor pe care l-a ales. A fost un popor, un loc şi un scop.”

Întrebat direct dacă Israelul ar avea dreptul să revendice întregul teritoriu menționat în textul biblic, Huckabee a afirmat: „Ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot.”

Controverse în jurul vizitei lui Carlson în Israel

Interviul a fost realizat în timpul vizitei lui Tucker Carlson în Israel, vizită care a atras atenția după ce acesta a susținut că ar fi fost supus unui tratament „bizar” pe aeroportul Ben Gurion. Autoritățile israeliene și americane au respins însă afirmațiile, precizând că jurnalistul a trecut prin proceduri standard de securitate.

Fostul premier israelian Naftali Bennett l-a criticat dur pe Carlson, numindu-l „jalnic” și „impostor” într-o postare pe platforma X. La rândul său, Huckabee a intervenit în dezbatere, subliniind că toți pasagerii care intră sau ies din Israel trec prin verificări obișnuite de securitate.

Autoritatea Aeroportuară din Israel a transmis într-un comunicat că „Tucker Carlson și anturajul său nu au fost reținuți, întârziați sau interogați”.