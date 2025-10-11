search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri

0
0
Publicat:

Biserica Catolică din Kenya a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale.

Vinul de liturghie, înlocuit în Kenia FOTO: X
Vinul de liturghie, înlocuit în Kenia FOTO: X

Denumit simplu „Mass Wine” (Vin de Liturghie), noua băutură sacramentală poartă stema Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya (KCCB) și o semnătură oficială care certifică autenticitatea sa.

„Vinul nou aprobat nu este de vânzare în niciun magazin, ci este importat și deținut de KCCB și distribuit numai diecezelor”, a declarat arhiepiscopul de Nyeri, Anthony Muheria, pentru BBC.

Măsura a fost salutată de credincioșii catolici, care consideră că marca anterioară își pierduse caracterul sacru din cauza utilizării sale pe scară largă în afara bisericii.

Vinul este folosit în timpul liturghiei, unde, conform învățăturilor Bisericii Catolice, este „transubstanțiat” în sângele lui Iisus Hristos și apoi băut de preot ca parte a ritualului Sfintei Euharistii. În multe biserici, vinul este oferit și enoriașilor ca parte a împărtășaniei.

Compoziția vinului este reglementată de Dreptul canonic al Bisericii Catolice, potrivit arhiepiscopului Muheria.

„Vigilența asupra calității și standardelor vinului și ostiilor [hostii] folosite în timpul liturghiei revine episcopilor catolici din țară. Aceasta este revizuită periodic”, a adăugat arhiepiscopul.

Vechiul vin, care era distribuit de un producător local de alcool, era vândut pe scară largă în magazinele de băuturi alcoolice, hoteluri, baruri și supermarketuri.

„Din păcate, a devenit obișnuit ca vechiul vin să fie ușor de găsit în magazinele seculare și baruri”, a declarat arhiepiscopul Muheria pentru BBC.

După ce a explorat mai multe opțiuni de vin, Biserica Catolică din Kenya a optat pentru un vin sud-african.

Noul vin a fost prezentat oficial pentru prima dată miilor de credincioși în cadrul Zilei Naționale de Rugăciune de anul acesta, care a avut loc sâmbătă la Sanctuarul Național Marian Subukia din zona Nakuru, Kenya.

„Acesta este singurul vin care va fi folosit în celebrările liturgice din întreaga țară, de acum înainte”, a declarat arhiepiscopul Maurice Muhatia Makumba, președintele KCCB, ținând în mână o sticlă cu noul vin sacramental.

El a ordonat tuturor bisericilor catolice din țară să înceteze utilizarea vechiului vin și a îndemnat preoții să se familiarizeze cu noile linii directoare de distribuție și cu punctele de vânzare autorizate.

„Vinul nou aprobat nu este de vânzare în niciun magazin”, a declarat arhiepiscopul Muheria, adăugând că noua băutură a fost importată și este proprietatea KCCB.

„Acest lucru garantează puritatea de la sursă.”

Eticheta de pe noul vin are inscripția: „Fructul viței de vie și munca mâinilor omenești vor deveni paharul nostru al bucuriei” – o reflectare a scopului sacru al vinului.

Vinul de altar, cunoscut popular sub numele de divai în limba swahili, este consumat în mod diferit în diferite dieceze, în funcție de perioada liturgică și de nivelul de activitate al bisericii.

Cererea atinge apogeul în perioada Paștelui, Crăciunului și a altor evenimente religioase importante.

Unii membri ai comunității catolice au salutat introducerea noului vin, exprimându-și îngrijorarea că vechiul vin era vândut în mod obișnuit în magazine ca orice altă băutură obișnuită, diminuându-i semnificația sacră.

„Este un pas valid către păstrarea caracterului sacru al Euharistiei și asigurarea că numai vinul preparat corespunzător este utilizat pentru Liturghie”, a declarat un catolic pentru BBC.

Peste 80% din cei 50 de milioane de locuitori ai Kenyei se identifică ca fiind creștini. Dintre aceștia, aproximativ 10 milioane – circa 20% din populația totală – sunt catolici, potrivit statisticilor guvernamentale.

Alți creștini aparțin unei varietăți de biserici evanghelice și alte confesiuni, inclusiv Biserica Anglicană din Kenya și Biserica Presbiteriană.

