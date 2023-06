Imagini de la picnicul pentru Regele Charles, din Valea Zălanului. Cadoul special primit de monarh de la preot

După picnicul din Valea Zălanului pregătit de consăteni, regele Charles a primit vin bisericesc și s-a plimbat pe ulițele satului în acorduri de muzică populară ungurească.

Vin bisericesc și muzică populară ungurească sunt cadourile speciale de care s-a bucurat regele Charles după picnicul organizat de sătenii din Valea Zălanului, județul Covasna, și la care suveranul britanic s-a bucurat să ia parte.

→ Imaginea 1/18: Picnic regele Charles Valea Zalanului 3 iunie 2023 (6) jpg

Sâmbătă, în jurul prânzului, regele britanic a participat la un picnic unde a degustat brânză, miere, jumeri și alte delicatese produse de săteni.

Între cei cu care s-a întâlnit Regele Charles s-a aflat și preotul catolic din sat, pentru care suveranul a avut o cerere specială, iar reprezentantul Bisericii Romano-Catolice i-a oferit un cadou special monarhului.

„Eu sunt preotul satului de un an și regele m-a întrebat dacă am vin bisericesc. I-am spus că am, astfel că i-am pregătit câteva sticle. Am adus niște dulciuri, ca să ne simțim bine și felicitarea din partea preoților romano-catolici din Ardeal”, a spus preotul.

Întors de la picnic la finalul acestuia, regele a fost așteptat pe drumul său de mai multe grupuri de săteni, fiecare cu câte o surpriză pregătită pentru consăteanul lor care este însuși monarhul Regatului Unit al Marii Britanii. Mulți dintre săteni l-au așteptat cu bujori, florile cele mai iubite și cele mai întâlnite în sat.

Printre surprizele cu care a fost întâmpinat a fost și o formație din sat, care a interpretat mai multe cântece populare ungurești. Monarhul a dat mâna cu toți cei pe care i-a întâlnit și chiar i-a îmbrățișat și chiar i-a pupat pe unii dintre aceștia, pe care și-i amintea de la vizitele precedente.

Regele Charles era îmbrăcat simplu, cu o cămașă într-o culoare pastel, cu mânecă scurtă, ăantaloni crem și încălțăminte lejeră, de munte, o ținută foarte asemănătoare celei a localnicilor. Pentru că zona este una cu denivelări și diferențe de nivel, regele și modestul său alai aveau în dotare și câte un băț cu care să se poată ajuta în timpul mersului.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit se află la Valea Zălanului de vineri seara și va rămâne aici până marți, când va vizita o altă proprietate a sa din Transilvania, pe care, de asemenea, o îndrăgește foarte mult, cea din satul brașovean Viscri.

Și aici este așteptat de săteni, iar pensiunile din zona Viscri sunt pline până la refuz cu cei care vor să fie cât mai aproape de regele care promovează Transilvania în întreaga lume și grație căruia România a devenit mult mia cunoscută și frecventată de tot mai mulți turiști din străinătate.