Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile în Groenlanda

Publicat:

Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala Nuuk, unde va fi primit de premierul groenlandez Jens Frederik Nielsen, potrivit biroului de presă al Casei Regale, notează AFP.

Frederik al X-lea, regele Danemarcei FOTO: X
Frederik al X-lea, regele Danemarcei FOTO: X

Acest turneu intervine în contextul în care Groenlanda s-a aflat recent în centrul tensiunilor diplomatice cu Washingtonul, preşedintele american Donald Trump afirmându-şi intenţia de a prelua controlul asupra uriaşei insule arctice, spre marea consternare a guvernelor europene.

Anunţând vizita sa în Groenlanda la sfârşitul lunii ianuarie, regele Danemarcei şi-a exprimat "profunda solidaritate" cu groenlandezii profund tulburaţi de ambiţiile lui Donald Trump pentru acest teritoriu danez autonom, scrie Agerpres.

"Prin intermediul presei, putem vedea şi simţi că oamenii au fost foarte îngrijoraţi (...), este clar că acest lucru ne priveşte pe amândoi", a adăugat el, inclusiv pe soţia sa, regina Mary.

Monarhul de 57 de ani, al cărui rol este în mare parte simbolic, urmează să viziteze joi Maniitsoq, la aproximativ 150 de kilometri nord de Nuuk, unde se va întâlni cu lideri de afaceri locali.

El va fi vineri la Kangerlussuaq, mai la nord, pentru a vizita centrul de antrenament arctic al trupelor daneze.

În ciuda trecutului colonial dificil al Danemarcei în acest teritoriu autonom, monarhia se bucură de mult timp de o popularitate puternică în Groenlanda.

Pasionat de activităţi în aer liber, Frederik a participat la o expediţie pe schiuri de patru luni, pe o distanţă de 3.500 de kilometri, prin Groenlanda, în anul 2000, în cadrul patrulei de elită Sirius a Marinei daneze.

Washingtonul afirmă regulat că controlul Groenlandei este esenţial pentru securitatea SUA şi acuză Danemarca şi, în sens mai larg, europenii, că nu protejează suficient această regiune strategică în faţa ambiţiilor ruseşti şi chineze.

Donald Trump a renunţat, totuşi, la ameninţările sale după semnarea unui acord-cadru cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, menit să consolideze influenţa americană şi să deschidă calea pentru discuţii între Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite.

În martie 2025, vicepreşedintele american JD Vance a criticat violent presupusa lipsă de acţiune a Danemarcei în Groenlanda.

"Nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la dragostea mea pentru Groenlanda, iar legătura mea cu poporul groenlandez rămâne intactă", a răspuns Frederik al X-lea la acea vreme într-o declaraţie rară.

Aceste tensiuni au declanşat una dintre cele mai grave crize din istoria Alianţei Atlantice din 1949 încoace.

