Nu se mai schiază în Sinaia. Telecabina și alte instalații din zonă au fost închise din cauza vântului

Vântul puternic a dus sâmbătă, 21 martie, la oprirea telecabinei din Sinaia. Administratorii domeniului schiabil au anunțat că aceasta nu poate funcționa în condiții de siguranță, motiv pentru care vânzarea cartelelor a fost suspendată. Sunt închise și alte instalații din zonă.

„Oprim vânzarea cartelelor pentru telecabină, viteza vântului este în creștere” a anunțat pagina de Facebook Gondola Sinaia.

Condițiile meteo nefavorabile au afectat și alte instalații de transport pe cablu din zonă.

Reprezentanții domeniului schiabil au precizat că rafalele de vânt sunt prea puternice pentru a permite operarea în siguranță a instalațiilor, iar reluarea funcționării depinde de evoluția vremii.

„Vânt puternic, peste limita de funcționare, sus. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui, Telescaunul Dorului și Teleschi Călugărul nu pornesc” anunțase în jurul orei 8, aceeași pagină.