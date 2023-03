Tânără la un pas să-și piardă picioarele, după ce s-a îmbătat crunt: „Nu le mai puteam mișca“

O canadiană a fost în pericol de a-i fi amputate picioarele după ce a petrecut cu prietenii în oraș și a ajuns acasă în stare de ebrietate.

Femeia, care este mama unui copil, a povestit pățania sa, în speranța că alte persoane nu vor face aceeași greșeală.

Julia Anderson, din Canada, i-a îndemnat pe oameni să fie mai atenți la modul exact în care adorm, după ce a dormit într-o poziție neobișnuită, în urma unei nopți în care a consumat mult alcool.

„Am ieșit în oraș cu prietenii. Îmi amintesc că am băut vodcă toată noaptea, am băut multă băutură simplă. Nu am mâncat. Eram mai beată decât de obicei. Când am ajuns acasă, m-am gândit doar «du-te la culcare, Julia»".

Ea a adormit cu fața în jos și s-a ghemuit pe picioare, astfel că circulația sângelui a fost întreruptă timp de ore întregi.

În câteva ore, picioarele i s-au umflat de două ori, astfel că s-a temut ca nu cumva să le fi rupt în timpul petrecerii.

Mama ei a verificat să vadă de ce nu se mai trezește. I-a spus să se ridice din pat, dar și-a dar seama că nu își poate mișca picioarele.

A fost operată pentru a-i fi salvată viața

A fost nevoie să sune după ajutor și să fie transportată la spital.

„Nu mă dureau picioarele, dar erau de două ori mai mari decât de obicei, așa că am sunat-o pe mama mea, care a chemat o ambulanță. Când am ajuns la spital, tot corpul meu era foarte umflat. Sunt micuță, am doar 45 de kilograme, dar pentru ei arătam ca o femeie de 65 de kilograme“, a povestit tânăra.

Julia a fost supusă unor teste și radiografii înainte de a fi diagnosticată cu sindromul de compartiment, o afecțiune dureroasă și potențial gravă cauzată de sângerare sau umflături în interiorul unui mănunchi de mușchi.

„În mod normal, este o leziune sportivă, de multe ori oamenii își pierd membrele", a spus Julia.

Afecțiunea a fost cauzată de faptul că Julia a stat întinsă pe picioare toată noaptea și a blocat sângele. Medicii au efectuat o operație care i-a salvat viața.

Mușchiul piciorului stâng a fost secționat pentru ca umflătura să se reducă și a reduce toxinele eliberate în sânge.

Julia a fost nevoită să rămână în spital timp de cinci săptămâni, în timp ce a făcut dializă, a fost supusă unei transfuzii de sânge și a fost operată cu o grefă de piele.