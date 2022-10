Talibanii au trimis familiei filmul execuției unui student homosexual

Un student la medicină afgan a fost răpit, torturat și ucis, după ce a fost oprit de talibani la un punct de control în trafic. Tânărul este cea mai recentă victimă a unui lung șir de violențe împotriva comunității LGBTQ+ din Afganistan, spun organizațiile pentru drepturile omului.

Familia și partenerul studentului Hamed Sabouri au declarat că acesta a fost reținut la un punct de control din Kabul în luna august și a fost torturat timp de trei zile înainte de a fi împușcat. Execuția sa a fost filmată, iar videoclipul a fost trimis familiei, care ulterior a părăsit țara de teama unui posibil atac al autorităților.

„Talibanii l-au ucis pe Hamed și ne-au trimis înregistrarea video mie și familiei sale", a declarat Bahar, partenerul lui Sabouri. „Familia lui Hamed a fugit, iar eu m-am ascuns. Eram îndrăgostiți ca orice alt cuplu din întreaga lume, dar talibanii ne tratează ca pe niște criminali.”, relatează The Guardian.

„Am fost din nou amenințat de talibani și acum fug. Am mulți prieteni din comunitatea LGBTQ+ aici, în Afganistan, care, de asemenea, au fost răpiți și torturați. Am fost arestat de talibani în august 2021 și din nou în lunile mai și iunie ale acestui an. Am fost violat, bătut și torturat cu șocuri electrice.", a mai spus partenerul victimei.

Organizațiile pentru drepturile LGBTQ+ din Afganistan spun că violențele tot mai dese față de minoritatea sexuală au determinat mulți oameni să încerce să părăsească țara și au forțat mii de alte persoane să se ascundă.

„Cea mai mare teamă pe care o are fiecare persoană LGBTQ+ din Afganistan, în prezent, este că va deveni următorul Hamed Sabouri", a declarat Nemat Sadat, fondatorul grupului pentru drepturile LGBTQ+ Roshaniya.

„Aceasta este situația lor de când talibanii au revenit la putere. Vestea morții brutale a lui Hamed continuă să ne pună sub presiune și nu vom lăsa ca acest eveniment să fie trecut cu vederea. Vom continua să luptăm pentru drepturile afganilor LGBTQ+, pentru a scăpa de execuții și pentru a trăi o viață lungă și fericită într-o țară liberă”, a mai spus Sadat.

Haseeb Sabouri, fratele lui Hamed, a confirmat că familia și-a vândut cele două case din Afganistan și a fugit în Turcia. „Am fugit din Afganistan din cauza amenințărilor și uciderii lui Hamed”, a spus el. „Am fugit pentru că talibanii veneau la noi acasă în fiecare zi să ne hărțuiască și să ne amenințe”.