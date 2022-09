O afgană acuză un oficial taliban că a bătut-o, a violat-o și a silit-o să se mărite cu el

Tânăra femeie, care s-a prezentat drept Elaha, a postat pe rețelele sociale un videoclip în care susține că a fost agresată sexual de Saeed Khosty, un fost purtător de cuvânt al Ministerului afgan de Interne.

Khosty a negat însă acuzaţiile de agresiune și a spus că a divorţat de Elaha în urma unei ”căsătorii oficiată prin consimţământ”, scrie News.ro

Acuzaţiile şi negările celor doi au fost distribuite de mii de ori pe reţelele sociale din Afganistan, lucru rar în astfel de situații.

Elaha mai spune că este studentă la Medicină la Universitatea din Kabul. ”Am fost bătută. Am fost violată. Nu ştiam ce ar trebui să fac. M-a filmat şi m-a ameninţat că publică videoclipul”, a spus tânăra.

Elaha mai spune că a încercat să fugă, dar a fost prinsă la postul Torkham de la graniţa cu Pakistanul, de unde a fost dusă la o închisoare din Kabul.

Ea adaugă că i s-a cerut apoi să îşi ceară iertare oficialului taliban şi a fost bătută în urma refuzului său.

Fostul soț susține însă că femeia ”a avut câteva probleme cu privire la crezurile şi credinţa ei. Am încercat să o corectez prin discuţii şi sfaturi, dar nu a funcţionat. Nu am bătut-o, dar folosind drepturile mele islamice, am divorţat de ea. Regret că m-am căsătorit în grabă cu ea”.

El a adăugat că tânăra a fost liberă să depună plângere împotriva lui.

”Dacă vinovăţia mea este dovedită, instanţa mă poate pedepsi. Dacă ea nu crede în instanţele din Emiratul Islamic, atunci sunt gata să merg în faţa oricărei instanţe doreşte ea. Îmi cer scuze mujahedinilor (luptătorilor) din Emiratul Islamic şi naţiunii Afganistan. Dumnezeu să mă ierte”, a mai spus Saeed Khosty.