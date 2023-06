Sud-coreenii întineresc. Intră în vigoare o nouă lege privind vârsta

Sud-coreenii au întinerit cu un an sau doi, deoarece o nouă lege aliniază cele două metode tradiționale de numărare a vârstei la standardele internaționale.

Noua lege elimină un sistem tradițional care considera că sud-coreenii au un an la naștere, numărând timpul petrecut în pântecele mamei.

Un alt sistem număra fiecare persoană ca fiind îmbătrânită cu un an în fiecare primă zi a lunii ianuarie, în loc de ziua de naștere.

Trecerea la numărarea vârstei pe baza datei de naștere a intrat în vigoare miercuri.

Președintele Yoon Suk-yeol a făcut presiuni puternice pentru această schimbare atunci când a candidat pentru funcție anul trecut. Metodele tradiționale de numărare a vârstei au creat „costuri sociale și economice inutile”, a spus el.

De exemplu, au apărut dispute cu privire la plățile de asigurare și la determinarea eligibilității pentru programele de asistență guvernamentală.

Anterior, cea mai utilizată metodă de calcul în Coreea era sistemul vechi de secole al „vârstei coreene”, în care o persoană împlinește un an la naștere și câștigă un an la 1 ianuarie. Acest lucru înseamnă că un copil născut la 31 decembrie va împlini doi ani a doua zi.

Un sistem separat de „vârstă de numărare”, care a fost, de asemenea, utilizat în mod tradițional în țară, considera că o persoană are zero la naștere și adaugă un an la 1 ianuarie.

Acest lucru înseamnă că, de exemplu, la 28 iunie 2023, o persoană născută la 29 iunie 2003 are 19 ani conform sistemului internațional, 20 de ani conform sistemului „vârstei de numărare” și 21 de ani conform sistemului „vârstei coreene”.

De asemenea, trei din patru sud-coreeni s-au declarat în favoarea acestei standardizări, potrivit unui sondaj realizat de firma locală Hankook Research în ianuarie 2022.

Legiuitorii au votat pentru eliminarea metodelor tradiționale de numărare în decembrie anul trecut.

În ciuda acestei măsuri, multe dintre statutele existente care numără vârsta unei persoane pe baza sistemului de ani calendaristici „vârsta de numărare” vor rămâne. De exemplu, sud-coreenii pot cumpăra țigări și alcool din anul - nu din ziua în care împlinesc 19 ani.

Metodele tradiționale de numărare a vârstei au fost folosite și de alte țări din Asia de Est, dar majoritatea au renunțat la ele.

Japonia a adoptat standardul internațional în 1950, în timp ce Coreea de Nord a urmat exemplul în anii 1980.