Liderul suprem iranian acuză o „lovitură de stat” la prima apariție publică de la reprimarea protestelor. Reacția opoziției din exil

Presa de stat din Iran au publicat duminică fotografii cu liderul suprem Ali Khamenei în care acesta apare rugându-se la mormântul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în timp ce oficialii regimului au lansat noi amenințări la adresa SUA și a Europei. Este prima lui apariție publică de la reprimarea protestelor antiguvernamentale, care au zguduit Iranul vreme de circa trei săptămâni. Opoziția din Iran vorbește despre o apariție orchestrată pentru a masca tensiunile interne.

Ayatollahul a vorbit la Teheran în fața credincioșilor, cu ocazia împlinirii a 47 de ani de la revenirea în Iran a imamului Khomeini, părintele fondator al Republicii islamice în 1979, căruia Khamenei i-a succedat zece ani mai târziu

Într-un discurs în fața credincioșilor la Teheran, duminică, cu ocazia împlinirii a 47 de ani de la revenirea în Iran a imamului Khomeini, părintele fondator al Republicii islamice în 1979, ayatollahul Ali Khamenei a asemuit manifestațiile antiguvernamentale, soldate mii de morți, cu o „adevărată lovitură de stat”, a relatat AFP.

Protestatarii „au atacat poliția, clădiri guvernamentale, cazărmi ale Gardienilor Revoluției, bănci, moschei și au dat foc Coranului (...) a fost o adevărată lovitură de stat”, a afirmat liderul suprem iranian, dând asigurări că această tentativă a „eșuat”.

Americanii „vor să preia din nou controlul acestei țări”, precum anterior sub monarhie, a subliniat el, în contextul în care SUA au trimis în Golf o armadă compusă din zeci de nave militare, printre care portavionul „Abraham Lincoln”.

Fotografiile cu Khamenei, o punere în scenă, spun grupurilor din opoziție

Regimul iranian a publicat imagini cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, într-o încercare de a proiecta putere și a consolida o armată aflată sub presiune, potrivit grupurilor din opoziție care operează în afara țării, citate de Fox News.

Ali Safavi, un înalt oficial în cadrul Consiliului Național al Rezistenței din Iran, a declarat că imaginile nu menite atât să asigure populația cât să crească moralul forțelor de securitate ale regimului.

„Imaginile cu Ali Khamenei sunt propagandă pură”, a declarat Safavi pentru Fox News Digital. „A vrut să arate că nu se teme de moarte, dar, în același timp, încearcă cu disperare să crească moralul forțelor sale demoralizate.”

Corpul Gardienilor Revoluții Islamice (IRGC), coloana vertebrală a puterii regimului, dă semne de tensiune după săptămâni de reprimare a protestelor la nivel național.

„Aceste imagini sunt menite să proiecteze putere și să consolideze forțele represive”, a spus el. „Dar regimul este zguduit de realitatea că clica sa criminală nu poate înfrânge voința poporului, iar Khamenei este pe deplin conștient că situația nu va mai reveni niciodată la ceea ce era înainte de 28 decembrie.”

„CGRI este coloana vertebrală a acestui regim”, a explicat Safavi. „Dezintegrarea poate avea loc doar după o modificare fundamentală a echilibrului forțelor și cu prezența unei rezistențe organizate pe teren. Abia atunci dezertările la nivelurile inferioare ale armatei devin semnificative.”

Conform rapoartelor, Teheranul a reacționat cu furie la decizia UE de a desemna Gardienii drept organizație teroristă, parlamentarii iranieni apărând în uniforme ale IRGC într-o demonstrație de solidaritate coregrafiată.