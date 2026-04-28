Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul

Război în Orientul Mijlociu
În anul care a precedat capturarea sa spectaculoasă de către forțele americane în Oceanul Indian, petrolierul cunoscut drept MT Tifani a efectuat mai multe curse între Iran și o zonă maritimă din largul Malaeziei, situată la aproximativ 100 de kilometri de zgârie-norii din Singapore.

Petrolierul MT Tifani capturat de SUA FOTO: X
Petrolierul MT Tifani capturat de SUA FOTO: X

În timpul acestor deplasări, nava staționa frecvent într-un perimetru restrâns, ancora și își dezactiva sistemul automat de identificare (AIS), conform datelor analizate. După un interval variabil — de la câteva ore la câteva zile — reapărea în sistem.

Capturarea petrolierului — despre care autoritățile americane afirmă că transporta 1,9 milioane de barili de petrol iranian — a extins conflictul cu Iranul în apele Indo-Pacificului, la mii de kilometri de Golful Persic.

Evenimentul a adus, totodată, în atenție această zonă maritimă din largul Malaeziei, aproximativ jumătate din dimensiunea statului american Rhode Island. Analizele experților indică faptul că ea funcționează ca o veritabilă „stație plutitoare” pentru Iran, unde flota sa clandestină tranzacționează și stochează petrol, generând venituri esențiale pentru regim, relatează CNN.

Într-un episod din august anul trecut, petrolierul a fost observat transferând încărcătură către o altă navă, Macho Queen, potrivit imaginilor satelitare. După operațiune, aceasta a pornit temporar sistemul AIS și s-a îndreptat spre China, înainte de a-l dezactiva din nou, în contextul sancțiunilor americane.

Un al doilea petrolier, MT Majestic X, capturat ulterior de SUA, a urmat un traseu similar între Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Singapore.

Regiunea — cunoscută drept Punct de încărcare offshore la est de Malaezia peninsulară (EOPL) — reprezintă un punct strategic pentru flota „din umbră” a Iranului, datorită poziției sale și aplicării laxiste a reglementărilor de către autoritățile locale.

Datele satelitare arată o creștere accelerată a transferurilor navă-la-navă: 679 de operațiuni în 2025, față de 471 în 2024 și 280 în 2023. Cifrele reale ar putea fi mai mari, din cauza limitărilor monitorizării.

Autoritățile malaeziene au promis întărirea controalelor, recunoscând problema drept una persistentă. Noile reglementări prevăd reținerea navelor implicate în transferuri neautorizate.

Lovituri aeriene și scurgeri de petrol: situație critică în „Maldivele Iranului”

Iranul rămâne unul dintre principalii producători de petrol din lume, exportând în medie 1,69 milioane de barili pe zi în 2025, majoritatea către China. În contextul sancțiunilor, Teheranul se bazează pe o flotă îmbătrânită și opacă pentru a-și transporta resursele.

Majoritatea acestor nave sunt petroliere de mare capacitate, capabile să transporte până la 2 milioane de barili. Petrolul este vândut cu discount, însă, în contextul creșterii prețurilor globale, fiecare transfer generează venituri de zeci de milioane de dolari.

Activitatea în zonă a continuat și după escaladarea conflictului cu Iranul, menținând fluxul de exporturi și susținând financiar regimul.

Cum funcționează „spălarea” încărcăturilor

Transferurile navă-la-navă sunt o practică obișnuită în transportul maritim, dar sunt strict reglementate. Flota clandestină le utilizează însă pentru a ascunde originea petrolului.

Operațiunile au loc adesea noaptea, cu sistemele de identificare oprite sau manipulate. În general, procesul implică două tipuri de nave: unele transportă petrolul din Iran până în apropierea Malaeziei, iar altele îl preiau și îl duc în China, unde ajunge în rafinării independente.

Originea petrolului este adesea mascată, fiind declarată ca provenind din alte state. Navele folosesc documente falsificate, schimbă pavilionul și chiar identitatea vizuală pentru a evita detectarea.

Industria maritimă consideră aceste practici un secret deschis. Se estimează că majoritatea transferurilor din zonă implică petrol sancționat, provenit din Iran sau Rusia.

O rezervă strategică în apropierea Chinei

Zona funcționează și ca depozit maritim pentru Iran, permițând stocarea petrolului aproape de piețele de desfacere și reducând riscurile asociate transportului prin puncte sensibile precum Strâmtoarea Hormuz.

La începutul anului, Iranul avea aproximativ 191 de milioane de barili stocați pe mare, majoritatea în Asia de Est. Această rezervă a permis menținerea exporturilor chiar și în timpul intensificării conflictului.

Datele indică faptul că MT Tifani se îndrepta probabil spre această zonă în momentul capturării. După o perioadă petrecută în apropierea Golfului Persic, nava a reapărut pe radar în Golful Oman, îndreptându-se spre sud-est.

Pe 21 aprilie, după ce a trecut de Sri Lanka, petrolierul și-a schimbat brusc direcția, efectuând două viraje de 90 de grade. La scurt timp, autoritățile americane au anunțat capturarea sa.

Imagini publicate de Pentagon arată forțe americane la bordul navei, în timp ce elicoptere survolează zona.

De atunci, petrolierul rămâne în apropiere, într-o regiune care scoate la iveală dimensiunea nevăzută a comerțului global cu petrol.

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti a amenințat România, după ce a fost chemat la MAE: „Să fie conştientă de posibile consecinţe”
stirileprotv.ro
image
„Dai în mine, dai în fabrici și uzine!” Bolojan amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi, dacă este schimbat din funcție
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Cum poţi construi un balcon la parterul blocului. Tot ce trebuie să ştii despre autorizaţie şi acte necesare
playtech.ro
image
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Cum se obțin banii înapoi la pensie. În medie, pensionarii au pierdut 4.300 de lei anul trecut
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
click.ro
image
Horoscop marți, 28 aprilie. Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare
click.ro
image
Cum a apărut Ioana Țiriac în vacanță. Imaginile cu fiica lui Ion Țiriac au atras toate privirile
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
