Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Lovituri aeriene și scurgeri de petrol: situație critică în „Maldivele Iranului”

Război în Orientul Mijlociu
Atacurile asupra petrolierelelor și infrastructurii energetice au declanșat o posibilă criză ecologică în Golful Persic, iar efectele sunt vizibile inclusiv din spațiu, potrivit imaginilor satelitare recente.

Pete de petrol în apele din apropierea insulei iraniene Lavan /FOTO: Copernicul/ Sentinel-2/ESA
Imaginile analizate arată urme extinse de poluare cu petrol în urma loviturilor aeriene atribuite Iranului, Statelor Unite și Israelului asupra unor obiective din regiune.

Pe una dintre imaginile realizate la 10 aprilie se observă o scurgere de petrol în apele din apropierea insulei iraniene Lavan, cu direcție spre insula Shidvar – o zonă protejată, recunoscută pentru biodiversitatea sa și supranumită adesea „Maldivele Iranului”. Insula este un sanctuar pentru păsări marine și o zonă de cuibărit pentru broaște țestoase.

O altă imagine, din 6 aprilie, surprinde o dâră de petrol extinsă în largul portului Shuaiba din Kuweit, la aproximativ 50 de kilometri sud de orașul Kuweit. Aceasta a apărut la scurt timp după ce Iranul a anunțat atacuri asupra unor obiective energetice și petrochimice din statele Golfului.

În zona Strâmtorii Ormuz, în apropierea insulei iraniene Qeshm – unde se află infrastructură militară și civilă importantă – au fost observate mai multe scurgeri majore de petrol între 18 martie și începutul lunii aprilie.

Consecințe grave asupra ecosistemului marin din Golf

Specialiștii avertizează că aceste deversări ar putea avea consecințe grave asupra ecosistemului marin din Golf, dar și asupra sistemelor de desalinizare care asigură apă potabilă pentru aproape 100 de milioane de oameni din regiune.

Wim Zwijnenburg, coordonator de proiect în cadrul organizației olandeze PAX, a declarat că scurgerea din zona insulei Lavan reprezintă o „urgență ecologică serioasă”, având în vedere proximitatea față de insula Shidvar.

El a precizat că cel puțin cinci obiective de pe insula Lavan ar fi fost lovite, inclusiv o rafinărie.

În cazul insulei Qeshm, petele de petrol s-au întins pe mai mult de opt kilometri, amenințând întreg lanțul trofic marin – de la microorganisme până la delfini și balene. Zona este, de asemenea, importantă pentru comunitățile locale de pescari.

Experții subliniază că deversările de petrol au efecte devastatoare asupra faunei marine: acoperă animalele cu substanțe toxice, afectează păsările prin distrugerea impermeabilității penajului și reduc capacitatea mamiferelor marine de a-și menține temperatura corpului, ceea ce poate duce la hipotermie și moarte.

Un precedent major este deversarea din timpul Războiului din Golf din 1991, când între șase și opt milioane de barili de petrol au fost eliberați deliberat, provocând moartea sau rănirea a aproximativ 114.000 de animale marine.

Golful Persic găzduiește specii vulnerabile precum dugongii, broaștele țestoase verzi, țestoasele hawksbill și balenele cu cocoașă din Marea Arabiei.

