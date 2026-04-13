Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Singura țară din lume care își poate asigura complet hrana. Pe ce loc se află România

O analiză bazată pe date dintr-un studiu publicat în Nature Food arată că securitatea alimentară globală este mult mai fragilă decât pare. Deși multe state produc cantități importante de alimente, doar o singură țară din lume reușește să își acopere integral necesarul din producția internă pentru toate grupele alimentare esențiale.

Fotografie aeriană a Georgetown, Guyana FOTO Shutterstock

Securitatea alimentară nu se referă doar la cantitatea de calorii produse la nivel național, ci la capacitatea unei țări de a asigura o dietă completă și echilibrată. Analiza ia în calcul șapte grupe alimentare esențiale: produse amidonoase, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase.

Guyana este singurul stat din lume care reușește să producă suficient din toate cele șapte grupe alimentare pentru a-și acoperi necesarul intern, potrivit Visual Capitalist.

Rezultatele scot la iveală diferențe majore între regiuni și arată că până și marile puteri agricole depind de importuri pentru cel puțin una dintre aceste categorii.

Mai mult, țara depășește cererea internă în cazul produselor amidonoase și al fructelor, ceea ce o transformă într-un caz unic la nivel global în ceea ce privește independența alimentară.

Marile economii, dependente de importuri

Surprinzător, chiar și statele dezvoltate nu ating autosuficiența completă. China și Vietnam se apropie cel mai mult, reușind să acopere șase din cele șapte grupe alimentare, însă ambele rămân deficitare la capitolul lactate.

Și mai jos în clasament se află Canada și Statele Unite, fiecare acoperind doar patru din cele șapte categorii. Deși sunt mari producători de carne, lactate și cereale, depind semnificativ de importuri pentru fructe și legume.

Specialiștii explică această situație prin factori geografici și climatici. Țările din zonele nordice au sezoane agricole mai scurte, ceea ce limitează producția diversificată de alimente proaspete.

Regiuni vulnerabile: Orientul Mijlociu și Africa de Nord

Analiza arată că Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt printre cele mai puțin autosuficiente regiuni din lume. Lipsa resurselor de apă este principalul factor limitativ.

Regiunea găzduiește aproximativ 6% din populația globală, dar dispune de mai puțin de 2% din resursele de apă regenerabilă, ceea ce face dificilă dezvoltarea agriculturii la scară largă.

Un alt punct critic este producția de pește. Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Asia concentrează 91% din producția mondială de acvacultură, ceea ce lasă multe alte state dependente de importuri de produse marine.

România, în topul țărilor cu autosuficiență ridicată

În acest clasament global, România se află pe locul 21 în ceea ce privește capacitatea de a-și acoperi necesarul alimentar din producția internă, cu 5 din cele 7 grupe alimentare.

Alături de țara noastră se regăsesc state precum Spania, Turcia, Rusia, Ucraina și Croația, care au un nivel similar de autosuficiență alimentară.

Chiar dacă aceste țări au un sector agricol puternic, ele rămân dependente de importuri pentru anumite categorii de alimente, ceea ce arată că echilibrul alimentar global rămâne fragil și puternic influențat de climă, resurse și infrastructură agricolă.

