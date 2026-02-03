search
Analiză Semnalele de avertizare ale economiei globale nu mai funcționează. Explicații pentru „semnalele false”

Publicat:

De la piețele financiare la consum și datorie, indicatorii economici care, în mod tradițional, ofereau indicii fiabile despre direcția economiei se dovedesc tot mai puțin de încredere.

Confuzia care domină în prezent lumea economică a fost surprinsă recent într-o notă a Băncii Mondiale, intitulată sugestiv: „Creșterea globală sfidează așteptările”.

Previziunile greșite nu sunt o noutate în economie. Dar ceea ce se întâmplă acum pare diferit. Reperele obișnuite care explicau modul în care consumatorii, investitorii, companiile și angajații reacționează la șocuri economice par să nu mai funcționeze conform tiparelor cunoscute.

Interpretarea avalanșei de date economice a devenit mai dificilă ca oricând. Este ca și cum, în loc să încetinească la un semafor galben intermitent, mașinile ar accelera, scrie The New York Times.

Consumatori pesimiști, cheltuieli în creștere

În mod normal, atunci când oamenii sunt îngrijorați de starea economiei, tind să cheltuiască mai puțin. În Statele Unite, sentimentul consumatorilor este la un minim al ultimilor 12 ani, potrivit sondajelor, pe fondul creșterii prețurilor și al incertitudinilor de pe piața muncii.

Cu toate acestea, americanii continuă să cheltuiască. Consumul a crescut constant, sfidând așteptările economiștilor.

Piețe financiare surprinzător de calme

Și piețele bursiere au rezistat mai bine decât se anticipa, în pofida unor factori care, în mod normal, ar fi generat turbulențe majore: războaie comerciale, schimbări bruște de politici, tensiuni geopolitice, conflicte armate, niveluri ridicate ale datoriei și temeri legate de o posibilă bulă în jurul inteligenței artificiale.

„Este remarcabil că nu am văzut fluctuații mai mari”, spune Kenneth Rogoff, profesor de economie și autor al volumului Our Dollar, Your Problem.

Și mediul de afaceri pare să fi trecut peste incertitudine. Neil Shearing, economist-șef la Capital Economics, afirmă că investițiile companiilor – de obicei primele afectate de nesiguranță – au rămas solide.

Tiparele istorice se destramă

Într-un anumit sens, această confuzie nu ar trebui să fie surprinzătoare. Economiștii au avut întotdeauna tendința de a supraestima precizia „științifică” a disciplinei lor, deși economia este modelată de deciziile imprevizibile ale oamenilor.

Pandemia de Covid-19 a reprezentat un șoc major pentru economia globală. Ulterior, transformările accelerate ale ordinii economice și geopolitice, impulsionate de politicile președintelui Donald Trump, au amplificat volatilitatea.

Sistemul comercial bazat pe reguli este înlocuit treptat de rivalități între marile puteri și de politici protecționiste. În acest context, tiparele istorice încep să se fisureze.

Indicatorii de recesiune dau erori

Chiar și semnalele considerate clasice pentru anticiparea recesiunilor s-au dovedit nesigure. De regulă, o creștere bruscă a șomajului era un indicator puternic al unei recesiuni iminente.

Însă această legătură s-a rupt. Așa-numita „regulă Sahm”, un indicator creat de fosta economistă a Rezervei Federale Claudia Sahm, a semnalat o recesiune în 2024 care nu a mai avut loc.

Nici curba randamentelor obligațiunilor – diferența dintre dobânzile pe termen lung și cele pe termen scurt – nu a funcționat conform așteptărilor. Deși inversarea acesteia a precedat aproape toate recesiunile din trecut, semnalul s-a dovedit eronat în 2022 și 2023.

Dolarul sfidează logica tradițională

Și relația dintre performanța economiei americane și valoarea dolarului pare să se fi schimbat. În mod tradițional, incertitudinea globală întărea dolarul, considerat un refugiu sigur. În prezent însă, moneda americană a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Explicații parțiale pentru „semnalele false”

Există totuși explicații pentru multe dintre aceste anomalii. Temutele efecte ale tarifelor impuse de administrația Trump – inflație mai mare, șomaj și recesiune – nu s-au materializat pe deplin, în parte pentru că firmele au făcut stocuri sau au absorbit temporar costurile mai mari.

Cheltuielile consumatorilor sunt susținute în principal de gospodăriile cu venituri mari. Potrivit Moody’s Analytics, cele mai bogate 10% dintre familii generează aproape jumătate din totalul cheltuielilor de consum.

Cei mai îngrijorați din punct de vedere financiar continuă să cumpere, dar se orientează către magazine mai ieftine. Datele recente arată o creștere a cumpărăturilor alimentare la prânz și o scădere a cheltuielilor în restaurante, semn că presiunea prețurilor se resimte.

Slăbiciunea dolarului este pusă pe seama tarifelor ridicate și a temerilor că independența Rezervei Federale ar putea fi afectată, ceea ce ar alimenta inflația.

O economie în schimbare structurală

Barry Eichengreen, profesor de economie și științe politice la Universitatea din California, Berkeley, spune că economiștii au mizat prea mult pe reguli simplificate.

„Economia este un organism extrem de complex, iar noi traversăm o perioadă de schimbări structurale”, afirmă el. „Nu este surprinzător că regulile empirice simple eșuează tot mai des.”

Într-o lume aflată în transformare rapidă, vechile semnale de avertizare economică par să nu mai ofere certitudinile de altădată.

