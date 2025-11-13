Astronomii ar fi detectat un „semnal radio” provenit de la o „navă spațială extraterestră”

Obiectul misterios, despre care se temea că ar fi o navă spațială extraterestră, deoarece zboară prin spațiu cu o viteză mega, a transmis primele sale semnale radio.

Primul semnal radio a fost recepționat de la misteriosul „OZN” care se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Astronomii au detectat unde radio provenind de la „anomalia interstelară” cunoscută sub numele de 3I/ATLAS, în momentul în care aceasta a trecut de jumătatea călătoriei sale fără întoarcere prin sistemul nostru solar, scrie Daily Star.

Folosind radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud, cercetătorii au detectat radicali hidroxil (OH) în jurul obiectului pe 24 octombrie. Analiza moleculelor sugerează că temperatura suprafeței obiectului misterios, aflat în prezent la aproximativ 326 milioane de km de Pământ, este de 7 grade Celsius și că acesta are un diametru de până la 9,6 km.

Fizicianul teoretician Avi Loeb a avertizat că uriașa rocă spațială ar putea fi un „artefact extraterestru” pe cale să stabilească primul contact. Însă majoritatea oamenilor de știință consideră că este vorba despre o cometă care călătorește de miliarde de ani.

Se crede că undele radio sunt dovada originii sale naturale, fiind rezultatul absorbției specifice a lungimii de undă legate de prezența radicalilor hidroxilici, sau moleculelor OH, în coma cometei, relatează Livescience.

Publicația afirmă: „Acești radicali se formează prin descompunerea moleculelor de apă pe măsură ce acestea sunt ejectate din cometă printr-un proces natural cunoscut sub numele de degazare, care este un semn clar al activității cometare, potrivit unui studiu din 2016”.

Astronomii au raportat anterior dovezi ale prezenței apei provenite de la vizitatorul interstelar, când au observat apă țâșnind din cometă „ca dintr-un furtun de incendiu” la presiune maximă. Ultimele descoperiri arată că apa este descompusă de radiația solară.

Noile semnale radio au fost detectate pentru prima dată la scurt timp după ce obiectul a dispărut pentru scurt timp în spatele Soarelui în timpul periheliului și și-a schimbat temporar culoarea.

Descoperită pe 1 iulie 2025, cometa 3I/ATLAS este al treilea obiect cunoscut din afara sistemului nostru solar care a fost descoperit zburând prin spațiu.

Oamenii de știință consideră că este posibil să fie cea mai veche de acest fel văzută vreodată și că a fost catapultată dintr-un sistem stelar străin din regiunea „frontieră” a Căii Lactee cu până la șapte miliarde de ani în urmă.