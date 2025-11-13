search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Astronomii ar fi detectat un „semnal radio” provenit de la o „navă spațială extraterestră”

0
0
Publicat:

Obiectul misterios, despre care se temea că ar fi o navă spațială extraterestră, deoarece zboară prin spațiu cu o viteză mega, a transmis primele sale semnale radio.

„Anomalia interstelară” cunoscută sub numele de 3I/ATLAS FOTO: X
„Anomalia interstelară” cunoscută sub numele de 3I/ATLAS FOTO: X

Primul semnal radio a fost recepționat de la misteriosul „OZN” care se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Astronomii au detectat unde radio provenind de la „anomalia interstelară” cunoscută sub numele de 3I/ATLAS, în momentul în care aceasta a trecut de jumătatea călătoriei sale fără întoarcere prin sistemul nostru solar, scrie Daily Star.

Folosind radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud, cercetătorii au detectat radicali hidroxil (OH) în jurul obiectului pe 24 octombrie. Analiza moleculelor sugerează că temperatura suprafeței obiectului misterios, aflat în prezent la aproximativ 326 milioane de km de Pământ, este de 7 grade Celsius și că acesta are un diametru de până la 9,6 km.

Fizicianul teoretician Avi Loeb a avertizat că uriașa rocă spațială ar putea fi un „artefact extraterestru” pe cale să stabilească primul contact. Însă majoritatea oamenilor de știință consideră că este vorba despre o cometă care călătorește de miliarde de ani.

Se crede că undele radio sunt dovada originii sale naturale, fiind rezultatul absorbției specifice a lungimii de undă legate de prezența radicalilor hidroxilici, sau moleculelor OH, în coma cometei, relatează Livescience.

Publicația afirmă: „Acești radicali se formează prin descompunerea moleculelor de apă pe măsură ce acestea sunt ejectate din cometă printr-un proces natural cunoscut sub numele de degazare, care este un semn clar al activității cometare, potrivit unui studiu din 2016”.

Astronomii au raportat anterior dovezi ale prezenței apei provenite de la vizitatorul interstelar, când au observat apă țâșnind din cometă „ca dintr-un furtun de incendiu” la presiune maximă. Ultimele descoperiri arată că apa este descompusă de radiația solară.

Noile semnale radio au fost detectate pentru prima dată la scurt timp după ce obiectul a dispărut pentru scurt timp în spatele Soarelui în timpul periheliului și și-a schimbat temporar culoarea.

Descoperită pe 1 iulie 2025, cometa 3I/ATLAS este al treilea obiect cunoscut din afara sistemului nostru solar care a fost descoperit zburând prin spațiu.

Oamenii de știință consideră că este posibil să fie cea mai veche de acest fel văzută vreodată și că a fost catapultată dintr-un sistem stelar străin din regiunea „frontieră” a Căii Lactee cu până la șapte miliarde de ani în urmă.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost grațiat și urmează să fie eliberat din închisoare
mediafax.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cine are prioritate în sensul giratoriu? Legea pe care mulţi şoferi o confundă
playtech.ro
image
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 13-15 noiembrie. ANM anunță ce temperaturi vor fi în țară până la finalul săptămânii
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marelele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor