Șeful programului nuclear al Iranului respinge solicitările SUA și Israelului de restricționare a îmbogățirii uraniului: „Sunt doar dorințe”

Mohammad Eslami, șeful Organizației pentru Energie Atomică a Iranului, a declarat că Teheranul nu va accepta solicitările Statelor Unite și Israelului de a opri sau limita programul său de îmbogățire a uraniului, potrivit AFP, citată de The Guardian.

Eslami a afirmat că presiunile externe nu vor avea efect asupra politicii nucleare a Iranului. El a fost citat de agenția iraniană ISNA spunând că solicitările Washingtonului și ale Israelului „nu se vor împlini”.

„Afirmațiile și cererile dușmanilor noștri de a restricționa programul de îmbogățire al Iranului sunt doar dorințe care vor fi îngropate", a spus Mohammad Eslami, citat de agenția de știri ISNA din Iran.

Programul de îmbogățire a uraniului rămâne unul dintre principalele puncte de tensiune în discuțiile dintre Teheran și Washington. Armistițiul de două săptămâni anunțat între Statele Unite și Iran a lăsat deschisă una dintre cele mai importante probleme ale războiului: soarta stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

Trump anunțase că problema îmbogățirii uraniului va fi „rezolvată în totalitate”

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat marți că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, cu puțin înainte de expirarea ultimatumului. Liderul american a precizat că încetarea focului a fost condiționată de acceptul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american a susținut că problema uraniului îmbogățit va fi „rezolvată perfect” în urma armistițiului temporar. „Va fi perfect rezolvată, altfel nu aș fi acceptat”, a declarat Trump pentru AFP, fără a oferi detalii suplimentare.

Stocul mare de uraniu puternic îmbogățit al Iranului - o componentă esențială necesară pentru construirea unei arme nucleare - a reprezentat o preocupare majoră pe durata războiului. Oficialii americani au declarat pentru Wall Street Journal luna trecută că Trump lua în calcul o operațiune militară pentru a extrage uraniul, deși nu se luase încă nicio decizie.