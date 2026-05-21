Grindeanu insistă că PSD nu va face majoritate cu AUR. Se așteaptă la o a doua rundă de consultări la Cotroceni

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 21 mai, că social-democrații nu vor face majoritate cu AUR sau una în fosta coaliţie care să ducă la „un management de tip Ilie Bolojan”. Acesta a mai declarat că, în 11 luni, nu a văzut vreo reformă venită din partea guvernului.

Aflat la Parlament, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre varianta unui guvern PSD-PACE-AUR.

„Spun, cred că pentru a suta oară, că noi am spus două lucruri la Cotroceni, în urmă cu câteva zile, când am fost la consultări, dar am spus şi înainte de asta, că nu facem majoritate cu AUR.

Evident, a doua linie roşie e cea legată de o majoritate în fosta coaliţie care să ducă, dacă s-ar putea, constituţional, deşi nu se poate, iarăşi, la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce PSD-ul nu poate să susţină”, a arătat Grindeanu.

Grindeanu spune că PSD nu a primit încă o nouă invitație oficială la consultări de la Administrația Prezidențială.

„Nu avem în acest moment o adresă de la Administraţia Prezidenţială cum că s-ar relua. Eu, cum am perceput discuţiile şi consultările din această săptămână, am mai spus, mi s-a părut că domnul preşedinte şi echipa domniei sale a strâns constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii roşii şi încearcă să găsească o soluţie pe care probabil o să o propună la runda a doua de consultări. De aceea mă aştept să existe această a doua rundă”, a precizat Sorin Grindeanu.

Din acest motiv, el se așteaptă la o a doua rundă de consultări.

De asemenea, președintele PSD spune că, în 11 luni, nu a văzut vreo reformă venită din partea guvernului.

„Daţi-mi voie să spun că eu, până acum, în 11 luni nu am văzut vreo reformă venită din partea guvernului. Am văzut doar declaraţii sau intenţii despre a face anumite reforme.

Să dai oamenii afară nu înseamnă că faci reforme. Să pui în transparenţă publică toate imobilele RAPPS, ceea ce eu n-am nimic împotrivă, ca să fiu cât se poate de clar, nu înseamnă reformă. Astea sunt lucruri de imagine”, a spus acesta.