Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 65 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă până vineri seară, în mai multe zone din țară. Meteorologii anunță rafale care pot ajunge la 65 de kilometri pe oră.

Totodată, ANM menține informarea de instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificări ale vântului până sâmbătă.

Potrivit meteorologilor, în special în jumătatea de est a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp”, au transmis reprezentanții ANM.

Instituția precizează că vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale, cu viteze de 45-55 km/h. La munte, rafalele pot atinge 60-90 km/h.

Pentru intervalul 21 mai, ora 10:00 – 21 mai, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de vânt puternic.

„Vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h”, au transmis meteorologii.

Sunt vizate județele Bacău, Brăila, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea și Vaslui.

O nouă avertizare cod galben intră în vigoare vineri, 22 mai, între orele 06:00 și 21:00.

Potrivit ANM, în Moldova și nord-estul Munteniei se vor semnala din nou intensificări ale vântului, cu viteze de 50-65 km/h.