Secretarul general al NATO avertizează: „Este o nevoie urgentă de apărare aeriană în Ucraina”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marţi, la New York, că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, inclusiv de muniţie, piese de schimb şi întreţinere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja.

Stoltenberg a spus că războiul este unul de uzură, nefiind vorba de un impas, având în vedere câştigurile pe care Ucraina le-a obţinut prin contraofensivă începută în iunie pentru a încerca să recupereze teritoriul ocupat de forţele ruse.

„Dacă vrem încheierea războiului, dacă vrem o pace justă şi de durată, atunci sprijinul militar pentru Ucraina este calea corectă", a spus Stoltenberg, aflat la New York pentru Adunarea Generală anuală a ONU.

„Ucraina are nevoie de multe tipuri diferite de sprijin". „Este o nevoie urgentă de apărare aeriană, nu doar de sisteme noi, ci şi de muniţie, mentenanţă, piese de schimb... Vedem că apărarea aeriană salvează vieţi în fiecare zi în Ucraina şi trebuie să susţinem sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei", a mai spus Stoltenberg.

Declaraţia sa vine după ce un înalt oficial al Departamentului de Stat a declarat mai devreme în cursul zilei de marţi că este esenţială consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, inclusiv protejarea infrastructurii critice pe măsură ce iarna se apropie.

Secretarul general al NATO a refuzat să spună câte runde de muniţie pot livra anual Ucrainei aliaţii NATO sau când exact vor fi livrate Kievului avioanele F-16.

„Aliaţii lucrează din greu pentru a pregăti (piloţii F-16) cât mai repede posibil", a spus el. „F-16 este important, de asemenea, pentru că transmite un mesaj de sprijin pe termen lung", a subliniat secretarul general al NATO.

„Suntem pregătiţi pe termen lung. Nu pentru că suntem capabili să prezicem exact cât timp va dura acest război, ci pentru că trebuie să transmitem un mesaj că preşedintele Putin nu ne poate face să stăm şi să aşteptăm", a declarat Stoltenberg.

Stoltenberg a spus că ar fi preferat să vadă progrese mai rapide în contraofensiva Ucrainei, dar a apreciat că progresele acesteia în sud şi est sunt, totuşi, „enorme". Unii analişti militari au estimat că Ucraina s-ar putea lupta să menţină avântul pe câmpul de luptă odată cu răcirea vremii, dar Stoltenberg a spus că luptele vor putea continua în toamnă şi pe tot parcursul iernii.

„Ceea ce trebuie să facem în continuare este să îi sprijinim pe ucraineni, iar apoi ei trebuie să ia deciziile pe teren", a spus el. „Războiul de uzură devine un război al logisticii", a punctat secretarul general al NATO.