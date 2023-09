Pe ce se bazează forța Ucrainei. Într-un an normal 130.000 de ingineri absolveau, mai mulți decât Germania și Franța

Analistul Thomas L. Friedman scrie în The New York Times că după ce a fost la Kiev înțelege și mai bine ceva ce fostul consilier pentru securitate națională Zbigniew Brzezinski a observat în urmă cu aproape 30 de ani: „Fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu, dar cu Ucraina învinsă și apoi subordonată, Rusia devine automat un imperiu.”

„Majoritatea americanilor nu știu multe despre Ucraina, dar spun asta fără nicio exagerare: Ucraina este o țară care schimbă jocul pentru Occident, în bine sau în rău, în funcție de rezultatul războiului. Integrarea sa în Uniunea Europeană și NATO ar constitui într-o zi o schimbare de putere care ar putea rivaliza cu căderea Zidului Berlinului și unificarea Germaniei. Ucraina este o țară cu capital uman impresionant, resurse agricole și resurse naturale - «mâini, creier și cereale», așa cum le place să spună investitorilor occidentali de la Kiev. Integrarea sa cu drepturi depline în securitatea democratică și arhitectura economică a Europei se va resimți la Moscova și Beijing“.

Putin știe asta. Războiul său, în opinia lui Thomas L. Friedman, nu a fost niciodată în primul rând pentru a contracara expansiunea NATO. Întotdeauna a fost mult mai mult, a fost despre oprirea Ucrainei slave de a adera la Uniunea Europeană și de a deveni un contra-exemplu de succes la autocrația de hoți slavi a lui Putin. Extinderea NATO este sperietoarea lui Putin— îi permite să justifice militarizarea societății ruse și să se prezinte drept gardianul indispensabil al forței Rusiei. Extinderea UE în Ucraina este o amenințare mortală - dezvăluie Putinismul ca sursă a slăbiciunii Rusiei. Iar ucrainenii pe care i-am întâlnit păreau să înțeleagă că ei și Europa au fost legați împreună într-un moment epocal împotriva Putinismului - un moment, totuși, care nu poate reuși fără o Americă fermă. De aceea, una dintre cele mai frecvente – și îngrijorate – întrebări pe care le-am primit în timpul vizitei mele a fost variantele „Crezi că prietenul lui Putin, Trump, poate fi din nou președinte?”, scrie analistul.

Ucraina este o țară cu multă creativitate și pricepere inovatoare, nu numai în aplicații creative, ci și în dronele și rachetele de croazieră produse acasă, pe lângă toate resursele naturale și potențialul agricol. Potrivit experților militari, racheta de croazieră Neptun a Ucrainei a zburat chiar deasupra valurilor și a scufundat anul trecut crucișătorul Moskva, nava amiral a flotei lui Putin la Marea Neagră.

În ciuda războiului în desfășurare, start-up-urile ucrainene au generat venituri de peste 6 miliarde de dolari în 2022

„În ciuda războiului în desfășurare, start-up-urile ucrainene au generat venituri de peste 6 miliarde de dolari în 2022 – cu 542 de milioane de dolari mai mult decât în ​​2021 – și s-au triplat față de 2020”, potrivit unui raport din aprilie 2023 al lui Michał Kramarz, șeful Google pentru Startup-uri, în Europa Centrală și de Est. Într-un an normal, în Ucraina absolvea 130.000 de ingineri - mai mulți decât Germania și Franța.

Brian Best, care conduce departamentul de investiții bancare la Dragon Capital, o firmă de investiții din Ucraina care finanțează start-up-uri, i-a spus lui Friedman că în ultimii ani schimbările în relațiile ucrainene cu UE le-au permis tinerilor tehnicieni ucraineni să călătorească fără vize în Europa de Vest și „au adus înapoi o mulțime de noi abilități despre cum să facă afaceri. Războiul tocmai a accelerat asta.” Pe lângă start-up-urile militare și cibernetice, Best a spus, „strada pe care locuiește are trei sau patru restaurante noi, care dau un sentiment foarte european. Este o revoluție culturală.”

În plus, conform Comisiei Europene , Ucraina, înainte de război, reprezenta 10% din piața mondială de grâu, 15% din piața de porumb și 13% din piața orzului. Astăzi are, de asemenea, cea mai experimentată armată permanentă din Europa, după Rusia, și cu cea mai mare experiență în războiul cu drone din lume.

Putin „nu putea suporta ca Ucraina să fie o poveste de succes a rupturii cu moștenirea sovietică și cu Rusia”

„Este de bun augur pentru Ucraina dacă se poate elibera de mâna moartă a lui Putin. Îmi place felul în care renumitul poet și artist ucrainean Serhi Jadan a explicat-o la întâlnirea anuală a Strategiei Europene de la Yalta, desfășurată sătămâna trecută la Kiev“, spune Friedman. „Să folosim o metaforă pentru a compara societatea ucraineană cu societatea rusă: societatea ucraineană este o trupă tânără punk care va umple stadioanele. Și cu siguranță vom face asta. Pentru noi, totul tocmai a început, există o rezervă uriașă de forță, energie și, cel mai important, există o înțelegere a strategiei unde vrem să mergem. Rusia este o cântăreață de cabaret obosită, puțin în vârstă, care și-a pierdut publicul și popularitatea, dar încearcă să creeze o iluzie de succes și farmec,” a spus Jadan.

„Dacă Ucraina poate scăpa de acest război și poate finaliza reformele anticorupție și alte reglementări care sunt necesare pentru a adera la Uniunea Europeană, puterea intelectuală, puterea agricolă și puterea militară pe care îl reprezintă Ucraina ar servi drept model important și magnet pentru rușii care doresc un viitor diferit, ca să nu mai vorbim de alte state balcanice șubrede“, spune analistul.

„Ceea ce face Ucraina are potențialul de a fi atât de transformator pentru regiune în ansamblu – pentru toate țările care încearcă să consolideze democrația”, i-a spus Anastasia Radina, 39 de ani, președintele comisiei anticorupție din Parlamentul Ucrainei. Putin urmărește cu atenție, a adăugat ea, denunțând chiar instituțiile anticorupție din Ucraina înainte de război. „Nu putea suporta ca Ucraina să fie o poveste de succes a rupturii cu moștenirea sovietică și cu Rusia”, pentru că „suntem chiar în pragul ei. Ar fi un exemplu de succes al unui alt model civilizațional contrar celui al lui Putin”.

„Într-adevăr, în timp ce mă gândeam care ar putea fi cea mai semnificativă și dureroasă pedeapsă pentru Putin și crimele sale de război, am decis că dacă va fi condamnat să stea la Kremlin pentru tot restul vieții, ascunzându-se de conspiratori și să se uite la o Ucraina care este membră a celei mai mari zone democratice, de piață și cplătorie liberă din lume – UE – în timp ce cetățenii lui Putin ar avea libertatea de a petrece vacanțe și de a investi doar în Coreea de Nord și Iran, acesta ar fi coșmarul lui Vladimir Putin. Treaba noastră este să ajutăm să devină realitate“, conchide Thomas L. Friedman în The New York Times.