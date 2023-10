20 octombrie: Ziua în care libienii s-au răzbunat pe Muammar al-Gaddafi. Dictatorul a fost ucis de forțele rebele VIDEO

La 20 octombrie 1933 s-a născut actorul Ion Dichiseanu, iar în anul 1950 s-a născut Tom Petty. În aceeași zi, dar în anul 1964, s-a născut Kamala Harris, vicepreședintele SUA.

20 octombrie 1933: S-a născut actorul Ion Dichiseanu

Născut la Adjud, Ion Dichiseanu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din Capitală. A debutat pe marile ecrane în anul 1961, în lungmetrajul „Darclee”, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an.

În anul 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Actorul a murit la 20 mai 2021.

Din filmografia sa amintim: „Tunelul”, „Trandafirul galben”, „Titanic vals”, „Revanșa”, „Pentru patrie” și „Pistruiatul”.

20 octombrie 1950: S-a născut cântărețul Tom Petty

Thomas Earl Petty, cunoscut sub numele de scenă Tom Petty, a devenit celebru spre sfârșitul anilor '70 cu trupa sa, „Tom Petty and The Heartbreakers”. Formația a lansat mai multe hituri, precum „American Girl”, „Free Fallin”, „Breakdown”, „Listen to her heart”. În anul 2002, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Tom Petty a murit la 2 octombrie 2017.

20 octombrie 1964: S-a născut Kamala Harris, vicepreședinte al SUA

Născută la Oakland, California, Kamala Harris a fost prima femeie care a ocupat funcţia de procuror districtual în San Francisco şi, de asemenea, prima care a fost procuror general în California. Mama ei este o imigrantă din India, cercetătoare specializată în cancerul de sân, iar tatăl un imigrant din Jamaica, profesor de economie.

După divorţul părinţilor ei, pe când avea şapte ani, a locuit timp de cinci ani la Montreal, în Canada, între 1976 şi 1981, unde a studiat la o şcoală francofonă. S-a întors în Statele Unite şi și-a continuat studiile la Universitatea Howard și la Hastings College of the Law din San Francisco.

În luna ianuarie a anului 2017, a depus jurământul în Senatul federal, devenind prima senatoare cu origini din Asia de Sud şi doar a doua senatoare de culoare din istoria Statelor Unite.

20 octombrie 1971: S-a născut rapperul Snoop Dogg

Născut în California, Calvin Cordozar Broadus Jr, cunoscut sub numele de scenă Snoop Dogg, a devenit cunoscut, în special, după ce a fost arestat pentru că ar fi fost complice la o crimă. La puțin timp după ce a absolvit liceul, Snoop Dogg a fost arestat pentru posesie de cocaină.

Ulterior, acesta s-a refugiat în muzică. În anul 1997 s-a căsătorit cu Shante Taylor și au împreună trei copii. În anul 2012 a lansat în colaborare cu artista Brighi piesa „Play Me Like A Violin”.

Amintim câteva dintre melodiile sale: „Down 4 My N’s”, „That’s That Shit”, „Vato”, „Ain't No Fun”, „Bitch Please” și „Gangsta Zone”.

20 octombrie 2011: Asasinarea dictatorului libian Muammar al-Gaddafi

Născut la 7 iunie 1942, Muammar al Gaddafi a urmat cursurile academiei militare din Libia și a fost, de asemenea, instruit în Grecia și Regatul Unit. A preluat puterea în urma unei lovituri de stat, care a avut loc la 1 septembrie 1969. În anul 1977 a instaurat Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană.

Ascensiunea și decăderea lui Gaddafi a făcut obiectul multor discuții. El a fost ucis de forțele rebele care l-au capturat în orașul natal Sirt, în urma unei revoluții susținute de NATO în 2011. De precizat este faptul că acesta conducea Libia încă din anul 1969.

20 octombrie 2022: Liz Truss demisionează din funcția de premier la doar 45 de zile după ce a fost învestită

Lizz Truss a devenit premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Regatului Unit. La 6 septembrie 2022, cu două zile înainte de moartea suveranei, Truss a fost desemnată șefă a Guvernului britanic de către regina Elisabeta a II-a.

Truss a petrecut mare parte din cele 45 de zile în care s-a aflat la putere încercând să rezolve criza economică pe care a provocat-o cu hotărârea sa de a reduce agresiv impozitele, care a dus la o importantă scădere a valorii lirei sterline, a crescut costul datoriei britanice şi a obligat Banca Angliei să intervină de urgenţă pentru a evita falimentul mai multor fonduri de pensii.