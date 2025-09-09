search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Rusia încearcă să păcălească China și vinde ceea ce nu are: un motor de avion pentru o aeronavă promițătoare cu rază lungă de acțiune

Rusia încearcă din nou să demonstreze capacități tehnologice pe care în realitate nu le are. Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov și-a anunțat disponibilitatea de a furniza Chinei un nou motor de avion pentru o aeronavă promițătoare cu rază lungă de acțiune.

Motorul de avion există doar în planșe FOTO: dialog
Motorul de avion există doar în planșe FOTO: dialog

Totuși, așa cum scrie The Moscow Times , principalul detaliu al acestei povești este că motorul în sine nu există încă fizic. El există doar pe hârtie și se află în stadiul de proiectare.

Potrivit lui Manturov, PD-26 ar trebui creat pe baza unui generator de gaz provenit de la un motor PD-35 mai puternic. Kremlinul intenționează să îl folosească nu doar pentru un ipotetic avion de linie chinezesc, ci și pentru aeronavele rusești Il-96 și viitoare modificări ale MS-21-500/600.

Astfel, Moscova oferă Beijingului un produs care nici măcar nu a ieșit încă de pe planșă.

Manturov justifică acest lucru spunând că „nu există încă niciun avion”, ceea ce înseamnă că livrările pot începe doar după ce acesta va apărea.

În același timp, oficialul rus a subliniat că decizia finală aparține Chinei.

Mai mult, Moscova evită să dezvăluie detalii despre astfel de proiecte, numindu-le „sensibile”.

În realitate, declarația viceprim-ministrului pare o iluzie. Industria aeronautică rusă trece printr-o criză severă din cauza sancțiunilor și a lipsei de tehnologie modernă, iar proiecte cheie sunt blocate de ani de zile. 

