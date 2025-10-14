search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Criză diplomatică înainte de summitul de luni din Egipt. Recep Erdogan l-a presat pe Trump să-l excludă pe Netanyahu de la conferinţă

0
0
Publicat:

Planul fostului președinte american Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la summitul internațional privind Gaza fost abandonat în ultimul moment, după ce președintele turc Recep Erdogan a amenințat că nu va participa la conferință dacă premierul israelian va fi prezent.

Erdogan a ameninţat că nu va ateriza dacă Netanyahu participă la summit. FOTO: EPA-EFE
Erdogan a ameninţat că nu va ateriza dacă Netanyahu participă la summit. FOTO: EPA-EFE

Tensiunile diplomatice dintre Ankara și Ierusalim au forțat o schimbare bruscă de direcție în organizarea summitului multinațional privind Gaza, programat luni, 13 octombrie, în Egipt. Planul lui Donald Trump de a-l aduce la masa discuțiilor pe premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost abandonat după un avertisment direct din partea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a transmis că nu va ateriza la Sharm el-Sheikh dacă liderul israelian va fi invitat.

Potrivit surselor diplomatice citate de The Guardian, conflictul s-a declanșat imediat după ce s-a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat invitația de ultim moment a lui Donald Trump la summitul prezidat împreună cu președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi.

Prezența lui Netanyahu fusese confirmată de preşedintele american într-o convorbire telefonică avută luni dimineață cu Abdel Fatah al-Sisi, în timp ce acesta se afla în Israel. Nu este clar dacă refuzul lui Erdogan de a participa a determinat direct schimbarea deciziei israeliene, însă se știe că liderul turc i-a transmis obiecțiile sale lui Sisi chiar din avion, în timp ce se afla deasupra spațiului aerian egiptean.

Biroul prim-ministrului israelian a confirmat ulterior că Netanyahu a refuzat invitația.

„Prim-ministrul Netanyahu a fost invitat de președintele american Trump să participe la o conferință care are loc astăzi în Egipt. Prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Trump pentru invitație, dar a declarat că nu va putea participa din cauza apropierii evenimentului de începutul vacanței”, au transmis autorităţile din Israel.

Surse din coaliția de guvernare de la Ierusalim au afirmat că mai mulți lideri de extremă dreapta amenințaseră cu demisia dacă premierul Benjamin Netanyahu ar fi participat la conferință.

Mandatul CPI și riscul diplomatic

Decizia a fost influențată și de contextul juridic internațional, ştiut fiind faptul că CPI (Curtea Penală Internațională) a emis mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război în Gaza.

Deși Egiptul nu este semnatar al Statutului de la Roma, prezența sa la summit ar fi fost extrem de controversată, inclusiv în rândul statelor arabe care nu au relații normalizate cu Israelul.

Refuzul ferm al lui Erdoğan reflectă presiunea politică internă din Turcia, unde relațiile cu Israelul sunt intens contestate.

Imaginile cu președintele turc strângând mâna lui Netanyahu sau negociind direct cu acesta ar fi avut un impact devastator asupra opiniei publice turce și ar fi generat întrebări privind rolul Ankarei în forța internațională planificată pentru securitatea din Gaza, potrivit aceleiaşi surse.

De altfel, preţedintele turc Recep Erdogan a acuzat în repetate rânduri Israelul de „genocid” în Gaza, adoptând o poziție radical critică față de guvernul Netanyahu.

Un eșec diplomatic pentru Donald Trump

Episodul marchează un eșec diplomatic pentru Donald Trump, care a încercat să folosească summitul de la Sharm el-Sheikh pentru a demonstra capacitatea sa de a intermedia acorduri internaționale complexe.

În schimb, incidentul a scos la iveală fragilitatea relațiilor dintre statele musulmane și Israel și dificultatea relansării procesului de normalizare dorit de fostul președinte american, analiştii considerând că disputa privind prezența lui Netanyahu arată cât de dificil va fi pentru unele țări musulmane să normalizeze relațiile cu Israelul.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Propus la Inter, Neymar a primit imediat răspunsul: decizia lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Mare companie producătoare de mezeluri, în pragul falimentului. 400 de angajaţi speră să-şi poată păstra locurile de muncă
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc puternic România! ANM anunță zonele vizate
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
De ce merg românii la moaștele Sfintei Parascheva. Ce se află în racla de la Iași
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Cum ajută de fapt Sfânta Parascheva. Ce este absolut interzis să faci pe 14 octombrie, ca să nu atragi ghinionul?

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
12 motive neştiute pentru care îți cade părul