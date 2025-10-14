Criză diplomatică înainte de summitul de luni din Egipt. Recep Erdogan l-a presat pe Trump să-l excludă pe Netanyahu de la conferinţă

Planul fostului președinte american Donald Trump de a-l invita pe Benjamin Netanyahu la summitul internațional privind Gaza fost abandonat în ultimul moment, după ce președintele turc Recep Erdogan a amenințat că nu va participa la conferință dacă premierul israelian va fi prezent.

Tensiunile diplomatice dintre Ankara și Ierusalim au forțat o schimbare bruscă de direcție în organizarea summitului multinațional privind Gaza, programat luni, 13 octombrie, în Egipt. Planul lui Donald Trump de a-l aduce la masa discuțiilor pe premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost abandonat după un avertisment direct din partea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a transmis că nu va ateriza la Sharm el-Sheikh dacă liderul israelian va fi invitat.

Potrivit surselor diplomatice citate de The Guardian, conflictul s-a declanșat imediat după ce s-a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat invitația de ultim moment a lui Donald Trump la summitul prezidat împreună cu președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi.

Prezența lui Netanyahu fusese confirmată de preşedintele american într-o convorbire telefonică avută luni dimineață cu Abdel Fatah al-Sisi, în timp ce acesta se afla în Israel. Nu este clar dacă refuzul lui Erdogan de a participa a determinat direct schimbarea deciziei israeliene, însă se știe că liderul turc i-a transmis obiecțiile sale lui Sisi chiar din avion, în timp ce se afla deasupra spațiului aerian egiptean.

Biroul prim-ministrului israelian a confirmat ulterior că Netanyahu a refuzat invitația.

„Prim-ministrul Netanyahu a fost invitat de președintele american Trump să participe la o conferință care are loc astăzi în Egipt. Prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Trump pentru invitație, dar a declarat că nu va putea participa din cauza apropierii evenimentului de începutul vacanței”, au transmis autorităţile din Israel.

Surse din coaliția de guvernare de la Ierusalim au afirmat că mai mulți lideri de extremă dreapta amenințaseră cu demisia dacă premierul Benjamin Netanyahu ar fi participat la conferință.

Mandatul CPI și riscul diplomatic

Decizia a fost influențată și de contextul juridic internațional, ştiut fiind faptul că CPI (Curtea Penală Internațională) a emis mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război în Gaza.

Deși Egiptul nu este semnatar al Statutului de la Roma, prezența sa la summit ar fi fost extrem de controversată, inclusiv în rândul statelor arabe care nu au relații normalizate cu Israelul.

Refuzul ferm al lui Erdoğan reflectă presiunea politică internă din Turcia, unde relațiile cu Israelul sunt intens contestate.

Imaginile cu președintele turc strângând mâna lui Netanyahu sau negociind direct cu acesta ar fi avut un impact devastator asupra opiniei publice turce și ar fi generat întrebări privind rolul Ankarei în forța internațională planificată pentru securitatea din Gaza, potrivit aceleiaşi surse.

De altfel, preţedintele turc Recep Erdogan a acuzat în repetate rânduri Israelul de „genocid” în Gaza, adoptând o poziție radical critică față de guvernul Netanyahu.

Un eșec diplomatic pentru Donald Trump

Episodul marchează un eșec diplomatic pentru Donald Trump, care a încercat să folosească summitul de la Sharm el-Sheikh pentru a demonstra capacitatea sa de a intermedia acorduri internaționale complexe.

În schimb, incidentul a scos la iveală fragilitatea relațiilor dintre statele musulmane și Israel și dificultatea relansării procesului de normalizare dorit de fostul președinte american, analiştii considerând că disputa privind prezența lui Netanyahu arată cât de dificil va fi pentru unele țări musulmane să normalizeze relațiile cu Israelul.