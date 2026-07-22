 Record după record într-un oraș celebru pentru gerul extrem. Temperaturile au urcat spre 40°C: „Va fi și mai rău” | adevarul.ro
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Record după record într-un oraș celebru pentru gerul extrem. Temperaturile au urcat spre 40°C: „Va fi și mai rău”

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Astana, capitala Kazahstanului, cunoscută în întreaga lume pentru iernile sale aspre și temperaturile care coboară frecvent sub -40°C, se confruntă acum cu o situație fără precedent. Două valuri de căldură au împins mercurul din termometre până aproape de 40°C, doborând recorduri istorice și alimentând avertismentele specialiștilor, care spun că efectele schimbărilor climatice vor deveni tot mai vizibile. 

Astana, capitala Kazahstanului, se confruntă cu temperaturi record. FOTO Shutterstock
Astana, capitala Kazahstanului, se confruntă cu temperaturi record. FOTO Shutterstock

Pe 14 iulie, temperatura a ajuns la 39,5°C, depășind recordul anterior pentru această dată, de 35,3°C, stabilit în urmă cu 34 de ani. Cu doar trei săptămâni înainte, pe 23 iunie, Astana înregistrase un alt record, de 36,8°C, peste valoarea de 36,4°C consemnată în 1941, notează Euronews. 

Săptămâna trecută, locuitorii au continuat să primească alerte prin sistemul național de urgență 112 al Kazahstanului, în condițiile în care temperaturile s-au menținut în jurul valorii de 36°C.

Potrivit Euronews, valul de căldură nu afectează doar capitala. În întreaga țară, temperaturile au urcat până la 44°C în sud-vest și chiar 45-48°C în sud și sud-est.

Consecințele nu sunt doar meteorologice. Potrivit UNICEF, aproape trei sferturi din teritoriul Kazahstanului este expus riscurilor climatice care afectează sănătatea populației.

La rândul său, Banca Mondială avertizează că, fără măsuri suplimentare de adaptare, numărul deceselor provocate de caniculă în orașele din Europa și Asia Centrală s-ar putea tripla până în 2050.

„Proiecțiile arată că Kazahstanul și Uzbekistanul vor înregistra cele mai mari creșteri ale ratelor de mortalitate asociate valurilor de căldură din Asia Centrală în viitorul apropiat, chiar și în scenarii climatice moderate. Din păcate, va fi și mai rău”, a declarat Hans Henri P. Kluge, directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa.

Specialiștii avertizează că episoadele de caniculă fac parte dintr-o tendință de încălzire pe termen lung.

Kazahstanul se încălzește într-un ritm mai rapid decât media globală, iar în 2025 țara a înregistrat cel mai călduros an din istorie, temperatura medie fiind cu 2,98°C peste norma climatică.

În același timp, numărul zilelor cu temperaturi de peste 30°C și 35°C este în continuă creștere, sporind riscul de secetă, în special în regiunile sudice și vestice.

Efectele schimbărilor climatice depășesc însă verile tot mai fierbinți. Topirea mai rapidă a zăpezilor determină apariția mai timpurie a inundațiilor de primăvară, ceea ce îngreunează stocarea apei în rezervoare pentru irigații.

În același timp, iernile mai blânde reduc cantitatea de umiditate care pătrunde în sol, afectând producția agricolă.

„Aproape întreaga regiune se confruntă cu valuri de căldură mai frecvente și mai persistente în sezonul cald”, a declarat Saulet Sakenov, analist de proiecte climatice.

Potrivit acestuia, ghețarii din Kazahstan au pierdut deja între 14% și 30% din masa lor începând din 1950. Deși topirea accelerată a dus temporar la creșterea debitului râurilor, experții avertizează că, pe termen lung, această tendință se va inversa, ceea ce va accentua problemele legate de resursele de apă. 

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