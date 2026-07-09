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Vestul Europei înregistrează cea mai caldă lună iunie din istorie, pe fondul intensificării valurilor de căldură

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Europa Occidentală a fost lovită de cea mai fierbinte lună iunie de la începutul înregistrărilor meteorologice, avertizează oamenii de știință. În timp ce Regatul Unit se confruntă deja cu al treilea val de căldură din acest an, incendiile de vegetație continuă să devasteze zone extinse din Franța și Spania.

Incendiile de vegetație fac ravagii în Franța/FOTO:IGSU
Incendiile de vegetație fac ravagii în Franța/FOTO:IGSU

Conform Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene, temperaturile medii ale aerului în regiune au fost cu 3,06°C peste media ultimelor decenii. La nivel global, iunie 2026 s-a situat cu 0,56°C peste media perioadei 1991-2020, devenind a doua cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată. De asemenea, temperaturile oceanelor au atins niveluri fără precedent.

„Aceste recorduri indică un sistem climatic care continuă să acumuleze căldură”, a declarat Samantha Burgess, cercetător în cadrul serviciului Copernicus. „Consecințele sunt valuri de căldură tot mai intense și riscuri crescute pentru populație, ecosisteme și infrastructură.”

Incendii devastatoare și recorduri de temperatură

Seceta severă a accelerat extinderea incendiilor în sudul Europei, determinând activarea mecanismelor de urgență ale UE. Datele recente arată că suprafața afectată de flăcări este cu 56% mai mare decât media obișnuită pentru această perioadă.

În Franța, flăcările au distrus peste 35.000 de hectare — o suprafață de patru ori mai mare decât media sezonieră. Un pompier în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții în Alpi.

În Spania, peste 55.000 de hectare au fost pârjolite, iar Barcelona a stabilit un nou record istoric de temperatură, atingând miercuri 40,5°C.

Nopți tropicale și lipsă de somn în Marea Britanie

În Regatul Unit, temperaturile din timpul zilei sunt prognozate să ajungă joi la 34°C, iar meteorologii avertizează că acest episod de caniculă ar putea dura până la zece zile.

O caracteristică alarmantă a fenomenelor actuale o reprezintă temperaturile „excepțional de ridicate” din timpul nopții. Conform unui sondaj recent, două treimi din populația țării s-au confruntat cu episoade severe de insomnie din cauza nopților tropicale.

Oficiul britanic de Meteorologie (Met Office) a subliniat că aceste evoluții reflectă în mod direct impactul schimbărilor climatice, în timp ce autoritățile pentru situații de urgență au făcut apel la prudență maximă din partea cetățenilor pentru a preveni izbucnirea de noi incendii.

Apel la măsuri de adaptare urbană

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproximativ 200.000 de persoane au murit din cauza căldurii extreme în Europa în ultimii patru ani, precizând că majoritatea acestor decese ar fi putut fi prevenite prin măsuri adecvate de adaptare.

Experții independenți atrag atenția că Regatul Unit se află mult în urma statelor continentale în ceea ce privește combaterea efectului de „insulă de căldură” prin reîmpădurire urbană. Studiile arată că prezența arborilor poate reduce temperatura ambientală din cartiere cu până la 4°C în timpul valurilor de caniculă, oferind o protecție vitală pentru categoriile vulnerabile.

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