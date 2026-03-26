Rebelii Houthi din Yemen declară că sunt gata să se alăture Iranului dacă va fi nevoie

Rebelii Houthi din Yemen sunt gata să se alăture luptelor împotriva SUA și Israelului dacă va fi nevoie de capacitățile militare ale miliției, potrivit unei relatări a agenției Reuters.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, având la dispoziție toate opțiunile”, a declarat pentru agenția Reuters un lider Houthi, care a solicitat să rămână anonim.

„În ceea ce privește alte detalii legate de stabilirea momentului zero, acestea sunt lăsate în seama conducerii, iar noi monitorizăm și urmărim evoluțiile și vom ști când este momentul potrivit să acționăm”, a adăugat el, scrie Reuters.

„Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia se desfășoară în favoarea sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua situația.”

Dacă Houthi vor deschide un nou front în conflict, o țintă evidentă ar fi strâmtoarea Bab al-Mandeb de pe coasta Yemenului, un punct cheie de blocaj al transportului maritim și o trecere îngustă care controlează traficul maritim către Canalul Suez, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea critică Ormuz.

Implicarea directă în actualul conflict nu le-ar aduce rebelilor aceleași avantaje pe care le-au obținut prin atacurile din timpul războiului din Gaza. Dacă atunci intervenția lor i-a propulsat pe scena internațională și le-a permis să capitalizeze sprijinul larg al yemeniților pentru palestinieni într-un moment de mare nemulțumire populară, acum contextul s-a schimbat radical.

Populația locală este foarte reticentă să susțină Iranul, un stat cu resurse uriașe pe care mulți cetățeni îl percep drept o altă putere străină care se amestecă în treburile interne ale țării lor.