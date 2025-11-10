Răpită și ucisă în public de jihadiști: drama cutremurătoare a unei tinere influencerițe din Mali

Mariam Cissé, o tânără influenceriță din Mali cu peste 90.000 de urmăritori pe TikTok, a fost răpită și executată în public de luptători jihadiști, după ce aceștia au acuzat-o că ar fi colaborat cu armata. Incidentul a avut loc în centrul orașului Tonka și a provocat șoc în întreaga țară.

Mariam Cissé, în jur de 20 de ani, avea peste 90.000 de urmăritori pe TikTok și posta frecvent videoclipuri despre viața de zi cu zi în nordul țării, scrie BBC.

În unele dintre ele, purta uniformă militară, iar unul dintre videoclipuri era intitulat „Vive Mali” (Trăiască Mali). Potrivit familiei, răpitorii au acuzat-o că ar fi colaborat cu armata maliană și că ar fi transmis informații despre mișcările jihadiștilor.

„Sora mea a fost arestată joi de jihadiști”, a declarat fratele ei pentru agenția AFP, adăugând că răpitorii au acuzat-o că „informa armata maliană despre mișcările lor”.

Tânăra ar fi fost dusă cu motocicleta în centrul orașului Tonka și împușcată în Piața Independenței, în fața locuitorilor.

O sursă din domeniul securității, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a confirmat incidentul și l-a descris drept un act „barbar”.

Un oficial local a declarat pentru AFP că executarea reprezintă un „gest ignobil”, reflectând deteriorarea situației de securitate din regiune.

Moartea tinerei a provocat un val de șoc în Mali, țară condusă în prezent de o juntă militară care încearcă să facă față unei insurgențe jihadiste ce durează de peste un deceniu.

În ultimele săptămâni, combatanți din gruparea JNIM-afiliată al-Qaeda -au impus un blocaj de carburant care a dus la închiderea școlilor și a îngreunat activitățile agricole în mai multe zone.