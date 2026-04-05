Preț record pentru o amintire de pe Titanic: suma colosală cu care se vinde o pernă

O pernă de scaun provenită de la una dintre bărcile de salvare ale celebrului RMS Titanic ar putea fi vândută cu până la 180.000 de lire sterline (aproximativ 206.000 de euro), în cadrul unei licitații programate pentru 18 aprilie.

Casa de licitații Henry Aldridge & Son descrie această vânzare drept „o ocazie unică în viață” pentru colecționari. Perna este însoțită de plăcuța originală a bărcii de salvare, realizată sub forma unui steag al companiei White Star Line, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Obiectul a fost inițial achiziționat de un prieten al unui importator londonez de ceai, care și-a pierdut viața în naufragiul din 14 aprilie 1912, când Titanicul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.

Perna, realizată din pânză, provine de pe una dintre cele 13 bărci de salvare care au transportat supraviețuitorii către nava de intervenție SS Carpathia. Aceasta păstrează patru ochiuri de alamă intacte și, cel mai important, plăcuța originală a bărcii. Lotul include și o bucată autentică de frânghie de pe navă, precum și documente care îi certifică proveniența.

Povestea emoționantă din spatele pernei

Potrivit prezentării oficiale, Richard William Smith, importator de cafea și ceai din Londra, se afla la bordul Titanicului pentru a se întâlni cu prietenul său, TG Matthews, un comerciant de ceai din Brooklyn, New York.

Smith s-a numărat printre cei aproximativ 1.500 de oameni care au murit în tragedie, iar trupul său nu a fost niciodată identificat. Se spune că Matthews a fost profund marcat de pierdere și a decis să cumpere perna atunci când aceasta a fost scoasă pentru prima dată la vânzare de către Meyer-Forest Corporation, o companie importantă de echipamente pentru nave cu aburi.

O declarație semnată de George Meyer confirmă autenticitatea obiectului, descriindu-l drept un „scaun de barcă de salvare de pe Titanic, luat din una dintre cele treisprezece bărci de salvare aduse aici de nava de salvare SS Carpathia, împreună cu supraviețuitorii norocoși care au fost salvați în dimineața următoare”.

De la colecție de familie, la licitație

Matthews a păstrat perna în birourile sale, iar în 1926 i-a oferit-o nepotului său, George Matthews Byers. După ce familia Byers a vândut obiectul în 1987, acesta a mai avut doi proprietari. În prezent, perna este scoasă la vânzare de actualul deținător, care a ales să rămână anonim.

Licitația va avea loc la sediul casei Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire, pe 18 aprilie.