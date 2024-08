În interiorul depozitului secret al Titanicului. Artefactele prețioase recuperate din celebrul vapor scufundat

Jurnaliștii BBC au vizitat depozitul secret în care sunt ținute artefactele prețioase recuperate de pe Titanic.

O geantă de crocodil la modă și fiole mici de parfum care încă mai emană o aromă puternică sunt doar câteva dintre artefactele prețioase recuperate din cel mai faimos naufragiu din lume - Titanicul.

Locația exactă a depozitului în care acestea sunt depozitate este un secret bine păzit, din cauza valorii conținutului său. Depozitul se află undeva în Atlanta, Georgia, în Statele Unite, scrie bbc.com.

În interior, rafturile sunt pline cu mii de obiecte: de la o cadă răsturnată și un hublou lovit, la sticlărie gravată complicat și butoane minuscule.

O geantă din aligator care ascunde o poveste tragică

"Este o mică geantă foarte frumoasă, la modă", spune Tomasina Ray, director de colecții pentru RMS Titanic Inc, compania care a recuperat aceste artefacte. Firma americană deține drepturile de salvare a navei și, de-a lungul anilor, a recuperat 5 500 de obiecte de pe locul epavei, dintre care o parte sunt expuse în întreaga lume.

Geanta este fabricată din piele de aligator, care a supraviețuit zeci de ani în adâncurile Atlanticului de Nord. Obiectele delicate din interior au fost și ele conservate, dezvăluind detalii din viața proprietarei sale - o pasageră de clasa a treia pe nume Marian Meanwell.

"Era o modistă în vârstă de 63 de ani", spune Tomasina. "Călătorea spre SUA pentru a fi alături de fiica ei, care rămăsese văduvă de curând."

Printre amintirile din interior se afla și o fotografie decolorată, despre care se crede că este a mamei lui Marian Meanwell.

Erau, de asemenea, documente de care avea nevoie pentru noua ei viață în America, inclusiv o scrisoare de referință scrisă de mână de la fostul ei proprietar din Londra. Scrisoarea spune:

„Am considerat-o întotdeauna pe domnișoara Meanwell o chiriașă bună, promptă la plată”.

Înăuntru se afla și cardul ei de inspecție medicală, deoarece toți pasagerii de la clasa a treia trebuiau să demonstreze că nu aduc boli în SUA. Dar acest document pătat de apă dezvăluie o întorsătură tragică a sorții.

Marian Meanwell a fost rezervată pe Majestic - o altă navă White Star Line. Dar acesta nu a plecat, așa că pe card, Majestic este tăiat, iar trecerea ei arată că a fost transferată pe Titanic și a devenit unul dintre cei 1.500 de oameni care și-au pierdut viața.

"Să putem spune povestea ei și să avem aceste obiecte este foarte important", spune Tomasina."Altfel, ea este doar un alt nume de pe listă."

Parfum care încă mai are efect

Obiecte care au aparținut supraviețuitorilor au fost, de asemenea, aduse înapoi din adâncuri.

Tomasina deschide un recipient de plastic și un miros dulce-amărui umple aerul. "Este foarte puternic", recunoaște ea.

Înăuntru sunt fiole mici de parfum. Acestea sunt sigilate, dar aroma lor puternică scapă, chiar și după zeci de ani pe fundul mării.

"La bord se afla un vânzător de parfumuri care avea peste 90 de fiole mici de parfum", explică Tomasina.

Numele lui era Adolphe Saalfeld și călătorea ca pasager la clasa a doua.

Saalfeld a fost unul dintre cei 700 de oameni care au supraviețuit. Cu toate acestea, având în vedere că femeile și copiii au avut prioritate în timpul evacuării, unii bărbați care au reușit să coboare de pe navă au rămas tulburați.

"El murise până când am găsit asta", spune Tomasina. "Dar am înțeles că a trăit cu un pic de vinovăție - vinovăția supraviețuitorului."

Un stil de viață cu șampanie

De asemenea, în colecție se află o sticlă de șampanie - cu șampanie în interior și un dop în vârf.

"Probabil că un pic de apă ar fi pătruns prin dop pe măsură ce acesta se comprima și egaliza presiunea. Și apoi a rămas pe fundul oceanului", spune Tomasina.

Când Titanicul s-a scufundat în 1912, după ce a lovit un aisberg, nava s-a despicat și conținutul ei s-a împrăștiat, creând un vast câmp de resturi.

"Există o mulțime de sticle pe fundul oceanului și o mulțime de oale și vase de bucătărie, pentru că Titanicul s-a spart în jurul uneia dintre bucătării", spune Tomasina.

La bord se aflau mii de sticle de șampanie. Proprietarul pachebotului dorea ca pasagerii de la clasa întâi să experimenteze opulența supremă, cu un decor somptuos și cele mai bune mâncăruri și băuturi.

"Era ca un palat plutitor, iar Titanic trebuia să fie cel mai luxos vas de linie", spune Tomasina.

"Așa că șampania, sala de sport, toate aceste facilități și lucruri minunate pentru pasageri ar fi fost foarte importante pentru ei."

Dezvăluirea niturilor

Titanicul se afla în călătoria sa inaugurală, călătorind de la Southampton către SUA, când a lovit aisbergul.

Nava avea caracteristici de siguranță avansate pentru acea vreme și se spunea despre ea că nu se poate scufunda.

Tomasina ne arată câteva dintre niturile navei, niște pini metalici groși care țineau împreună plăcile groase de oțel. Ar fi fost mai mult de trei milioane.

"Când Titanicul s-a scufundat, a existat o teorie conform căreia s-ar fi folosit materiale de calitate inferioară, ceea ce ar fi făcut ca nava să se scufunde mai repede", explică Tomasina.

Unele dintre aceste nituri au fost testate pentru a vedea dacă conțin impurități.

"Au existat concentrații ridicate de zgură în acestea, care este un material asemănător sticlei care le face poate puțin mai fragile la rece", spune ea.

"Dacă aceste nituri erau fragile, iar unul dintre capetele niturilor s-a desprins mai ușor, atunci ar fi putut permite cusăturii să se deschidă în locul în care a lovit aisbergul și ar fi făcut-o mai mare decât ar fi fost altfel."

Tomasina spune că mai sunt încă multe de aflat despre modul exact în care s-a scufundat nava.

"Suntem în măsură să ajutăm la examinarea teoriilor, așa că suntem foarte bucuroși să putem contribui la știință și la povestea din spatele ei."

Împărțirea pe clase

Viața la bord era diferită în funcție de clasele sociale - chiar și în ceea ce privește ceștile și farfuriile din care se bea și se mănâncă.

O cană albă de clasa a treia este simplă și robustă, cu un logo roșu aprins White Star. O farfurie de clasa a doua are un decor floral albastru frumos și arată puțin mai fin. Dar o farfurie de clasa întâi este făcută din porțelan mai delicat. Are un ornament auriu și, sub lumină, se poate întrevedea un model complicat de ghirlandă.

"Acest model ar fi fost colorat, dar, deoarece a fost colorat peste glazură, a putut fi spălat", spune Tomasina.

Pasagerii înstăriți de la clasa întâi primeau servicii de argint pentru mesele lor - dar la clasa a treia, era o poveste diferită.

"Probabil că pasagerii de la clasa a treia ar fi manipulat singuri porțelanurile - acestea trebuiau să fie cu siguranță mult mai stabile și mult mai greu de manipulat decât celelalte porțelanuri", explică Tomasina.

RMS Titanic Inc este singura companie căreia i se permite în mod legal să recupereze obiecte de pe sit - acest drept i-a fost acordat de un tribunal american în 1994. Dar trebuie să facă acest lucru în condiții stricte - obiectele trebuie să rămână întotdeauna împreună, astfel încât să nu poată fi vândute separat, și trebuie să fie conservate corespunzător.

Până acum, toate artefactele au fost colectate din câmpul de resturi. Recent, însă, firma a stârnit controverse în legătură cu dorința sa de a recupera un obiect chiar de pe navă - echipamentul radio Marconi care a transmis apelurile de ajutor ale Titanicului în noaptea scufundării.

Unii cred că epava este un mormânt și ar trebui lăsată în pace.

"Titanicul este ceva ce vrem să respectăm", spune Tomasina în replică.

În curând ar putea fi nevoie de mai mult spațiu pe rafturile acestui depozit secret.

Cea mai recentă expediție a companiei la fața locului a implicat realizarea a milioane de imagini ale epavei pentru a crea o scanare 3D detaliată.

Pe lângă studierea stării actuale a camerei radio Marconi, echipa a identificat și obiecte din câmpul de resturi pe care ar dori să le recupereze în viitoarele scufundări.

Scufundarea pachebotului RMS Titanic, soldată cu 1.519 morți la 12 aprilie 1912 - unul dintre cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie -, a inspirat un film zguduitor și numeroase expediții la epava sa de pe fundul Atlanticului de Nord,