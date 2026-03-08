search
Președintele Emiratelor Arabe Unite, în vizită la victimele atacurilor iraniene internate în spital

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a vizitat mai multe persoane rănite în urma atacurilor iraniene recente, care se află internate în spital, exprimându-și sprijinul și urându-le o recuperare rapidă. Liderul EAU a subliniat că siguranța tuturor locuitorilor țării rămâne o prioritate și a lăudat solidaritatea de care a dat dovadă societatea în aceste momente dificile.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, în vizită la victimele atacurilor iraniene FOTO: X/ @Sajwani
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a mers vineri să viziteze mai multe persoane rănite în urma atacurilor iraniene recente, care sunt tratate în prezent în spitale din țară. Liderul le-a transmis acestora urări de însănătoșire grabnică și speranța că se vor întoarce curând, în siguranță, alături de familiile lor.

În timpul vizitei, șeicul Mohamed bin Zayed a stat de vorbă cu răniții și cu membrii familiilor lor, încercând să le ofere încurajare și sprijin. Printre persoanele afectate se află cetățeni și rezidenți din Emiratele Arabe Unite, dar și din Sudan, Iran, Pakistan și India.

Președintele i-a asigurat pe cei prezenți că, în Emiratele Arabe Unite, sunt printre familia lor și a subliniat că protejarea oamenilor care trăiesc în această țară este o prioritate absolută pentru autorități, relatează publicația Wam.ae.

„Societatea EAU și-a arătat adevăratul caracter”

Referindu-se la situația actuală, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan a evidențiat forța și stabilitatea Emiratelor Arabe Unite și a apreciat modul în care cetățenii și rezidenții au reacționat în aceste momente tensionate.

El a declarat că circumstanțele actuale „dezvăluie adevăratul caracter și nivelul de conștientizare al societății din EAU”, subliniind solidaritatea, cooperarea și respectarea instrucțiunilor de siguranță emise de autorități. Potrivit președintelui, aceste lucruri au contribuit semnificativ la succesul eforturilor naționale de gestionare a situației.

Totodată, liderul EAU a mulțumit echipelor medicale pentru dedicarea lor și pentru îngrijirile acordate pacienților. El a apreciat faptul că medicii și personalul sanitar continuă să ofere „cel mai înalt nivel de îngrijire”.

Mulțumiri din partea pacienților

Răniții și familiile lor au transmis, la rândul lor, mulțumiri pentru vizita președintelui și pentru atenția acordată rezidenților din Emiratele Arabe Unite de către conducerea țării. Aceștia s-au rugat pentru siguranța și stabilitatea continuă a statului și a populației sale.

Sursa video: X/ @Sajwani

Autoritățile au anunțat că o parte dintre persoanele rănite au fost deja externate în ultimele zile, după ce au primit îngrijirile medicale necesare și s-au recuperat complet.

La vizită au participat și mai mulți oficiali de rang înalt, printre care locotenent-generalul șeicul Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprim-ministru și ministru de interne, șeicul Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepreședinte al Curții Prezidențiale pentru Afaceri Speciale, precum și șeicul Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, consilier al președintelui Emiratelor Arabe Unite.

