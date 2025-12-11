Drama unei tinere influencerițe care a născut acasă: a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe

Un cunoscut influencer care promova un stil de viață sănătos, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe, după ce și-a născut fiul acasă, fără asistență medicală.

Stacey Warnecke, din Melbourne, a fost asistată în timpul nașterii doar de soțul ei, Nathan. Deși copilul s-a născut sănătos, starea mamei s-a deteriorat rapid, iar paramedicii care au sosit la fața locului au găsit-o cu dificultăți de respirație și pielea galbenă, lângă piscina de naștere, potrivit 9news.

Transportată de urgență la Spitalul Frankston, femeia nu a putut fi salvată.

Se suspectează că decesul a survenit din cauza unei hemoragii postpartum, stocul de sânge corespunzător grupei sale fiind epuizat în timpul încercărilor de salvare.

Ancheta va include declarații de la paramedici, medici și asistente, precum și detalii despre deciziile luate de Warnecke în timpul sarcinii.

„Cu inima grea împărtășesc cu voi moartea neașteptată a frumoasei mele soții, sufletul pereche și cea mai bună prietenă, Stacey Warnecke (Hatfield). Stace a trecut pe 29 septembrie 2025, după ce a născut cu succes primul nostru născut, Axel, acasă. Tragic, la scurt timp după aceea, a apărut o complicație neprevăzută și extrem de rară, iar aceasta a murit după ce a fost transferată la spital. Personalul spitalului a fost uimitor și a făcut tot posibilul pentru a ajuta, dar în cele din urmă nu s-a putut face nimic, în ciuda eforturilor”, a transmis soțul victimei.

Potrivit autorităților, Stacey Warnecke evitase orice supraveghere medicală pe durata sarcinii, refuzând ecografii și consultații la obstetrician sau moașă.

Warnecke, nutriționistă și promotoare a unui stil de viață „fără chimicale”, evitase în timpul sarcinii orice consultații medicale sau ecografii, influențată, se pare, de restricțiile COVID-19.

Autoritățile investighează circumstanțele morții.