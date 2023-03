POLITICO: NATO se grăbește să își înarmeze frontierele cu Rusia. Poate găsi armele de care are nevoie?

Aliații își fac griji cu privire la fondurile de război în scădere, în timp ce NATO caută angajamente pentru noi stocuri și trupe de-a lungul flancului estic. Adăugați planificatorii militari ai NATO pe lista celor îngrijorați de faptul că nu au suficiente obuze, scrie sâmbătă Politico.

În lunile următoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul flancului estic al alianței și va desemna zeci de mii de forțe care pot fi gata să vină în ajutorul aliaților într-un timp scurt - o mișcare menită să oprească Rusia să își extindă războiul dincolo de Ucraina.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, însă, NATO trebuie să convingă țările individuale să contribuie cu diverse elemente: soldați, instruire, o infrastructură mai bună - și, mai ales, cantități extinse de arme, echipamente și muniții scumpe.

Având în vedere că țările sunt deja îngrijorate de propriile stocuri de muniții, iar Ucraina are nevoie acută de mai multe obuze și arme de la aliați, există riscul ca nu toți aliații NATO să își respecte promisiunile de a contribui la noile planuri ale alianței.

"Dacă nu există cineva care să găzduiască petrecerea și să le spună tuturor ce să aducă, atunci toată lumea ar aduce chipsuri de cartofi, pentru că chipsurile de cartofi sunt ieftine, ușor de obținut", a declarat James J. Townsend Jr., fost adjunct al secretarului adjunct al apărării din SUA pentru politica europeană și NATO.

"Națiunile", a adăugat el, "ar prefera să aducă chipsuri de cartofi".

Este o provocare cu care NATO s-a confruntat în trecut și una de care experții se tem că ar putea deveni o problemă persistentă pentru alianța occidentală, pe măsură ce războiul din Rusia se prelungește în al doilea an. În timp ce SUA și UE fac planuri pentru a se aproviziona cu mai multe arme - rapid - procesul de reaprovizionare va dura în mod inevitabil.

Acest lucru ar putea să se lovească de aspirațiile NATO. În această primăvară, liderii militari vor prezenta planuri de apărare regională actualizate, menite să ajute la redefinirea modului în care alianța își protejează cei un miliard de cetățeni.

Cifrele vor fi mari, oficialii vehiculând ideea de până la 300.000 de forțe NATO necesare pentru a ajuta la funcționarea noului model. Asta înseamnă multă coordonare și nevoia de multe putere de convingere.

"Cred că e nevoie de forțe pentru a contracara o Rusie realistă", a declarat un oficial militar NATO de rang înalt, subliniind nevoia de "mai multe trupe" în mod semnificativ și, mai ales, de mai multe forțe la "pregătire".

Un impuls pentru "pregătire“

Există mai multe niveluri de "pregătire".

Primul nivel - care ar putea consta din aproximativ 100.000 de soldați pregătiți să se deplaseze în 10 zile - ar putea fi extras din Polonia, Norvegia și statele baltice (Estonia, Letonia și Lituania), a declarat Heinrich Brauß, fost secretar general adjunct al NATO pentru politica de apărare și planificarea forțelor. De asemenea, ar putea include grupuri de luptă multinaționale pe care alianța le-a înființat deja în flancul estic.

Un al doilea nivel de trupe ar urma să îi sprijine pe acești soldați, gata să se desfășoare din țări precum Germania în termen de 10 până la 30 de zile.

Dar procesul ar putea deveni complicat. De ce? Pentru că pentru a se deplasa atât de repede, chiar și având în vedere o lună, este nevoie de mulți oameni, echipamente și pregătire - și de mulți bani.

Unele forțe armate vor trebui să își intensifice eforturile de recrutare. Mulți aliați vor trebui să crească cheltuielile pentru apărare. Și toată lumea va trebui să cumpere mai multe arme, muniții și echipamente.

Citește și: Armatele europene își golesc arsenalul de obuziere pentru a alimenta Ucraina

Ben Hodges, fostul comandant al armatei americane din Europa, a declarat că "pregătirea" înseamnă "în esență, ai toate lucrurile pe care ar trebui să le ai pentru a îndeplini misiunea atribuită unei unități de o anumită mărime?".

"Un batalion de artilerie trebuie să tragă un număr X de focuri pe an în scopuri de planificare pentru a-și menține nivelul de competență", a spus el. Un batalion de tancuri trebuie să lovească ținte, să reacționeze la diferite situații și "să demonstreze competență în mișcare, zi și noapte, lovind ținte care se deplasează".

"Totul este foarte provocator", a spus el, subliniind nevoia de poligoane de antrenament și de muniție, precum și de menținere a nivelului de competență pe măsură ce personalul se schimbă în timp. "Evident, acest lucru necesită timp și este, de asemenea, costisitor."

Și asta în cazul în care țările pot găsi chiar și companii care să producă rapid gloanțe de calitate.

"Am avut tendința de a încerca să stocăm muniții pe bani puțini... este pur și simplu extrem de inadecvat", a declarat Stacie Pettyjohn, director al programului de apărare la Center for a New American Security. "Cred că problemele pe care le au aliații noștri din NATO sunt și mai acute, deoarece mulți dintre ei se bazează adesea pe SUA ca un fel de garanție".

Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în repetate rânduri că aliații au intensificat activitatea de producție în ultimele luni - și că alianța lucrează la noi cerințe pentru stocurile de muniție.

Dar el a recunoscut, de asemenea, problema.

"Rata actuală de consum în comparație cu rata actuală de producție de muniție", a declarat el la începutul lunii martie, "nu este sustenabilă".

Marele test

Odată ce planurile militare ale NATO vor fi gata, capitalele vor fi rugate să se pronunțe - și, în cele din urmă, să pună la dispoziție trupe, avioane, nave și tancuri pentru diferite părți ale planurilor.

Un test pentru NATO va avea loc în această vară, când liderii celor 30 de țări membre ale alianței se vor întâlni în Lituania.

"Întrebăm națiunile - pe baza constatărilor pe care le avem din cele trei planuri regionale - de ce avem nevoie pentru a face aceste planuri ... executabile", a declarat oficialul militar de rang înalt al NATO, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta despre planificarea sensibilă.

"Cred că cel mai dificil lucru", a adăugat oficialul, "este achiziția".

Unii aliați au recunoscut deja că satisfacerea nevoilor NATO va necesita mult mai multe investiții.

"Este nevoie de mai multă viteză, fie că este vorba de material, personal sau infrastructură", a declarat colonelul german André Wüstner, șeful Asociației independente a Forțelor Armate, pentru ziarul Bild am Sonntag.

Armata germană, de exemplu, își îndeplinește misiunile care i-au fost atribuite, a spus el, "dar asta nu este nimic în comparație cu ceea ce va trebui să contribuim la NATO în viitor".

În timp ce Berlinul dispune acum de un fond de modernizare de 100 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei germane, din care se vorbește mult, niciun cent nu a fost cheltuit până acum, a declarat la începutul acestei săptămâni comisarul parlamentar german pentru forțele armate, Eva Högl.

La baza problemei pregătirii se află o dezbatere controversată privind investițiile în domeniul apărării.

În 2014, liderii NATO s-au angajat să urmărească să cheltuiască 2% din producția lor economică pentru apărare în decurs de un deceniu. La summitul de la Vilnius din iulie, liderii vor trebui să decidă asupra unui nou obiectiv.

"Doi la sută ca nivel minim" pare a fi "centrul de greutate" în dezbatere în acest moment, a declarat un oficial NATO de rang înalt, avertizând totodată că "2 la sută nu ar fi suficient pentru toată lumea".

O a doua problemă este echilibrul contribuțiilor. Oficialii și experții se așteaptă ca majoritatea trupelor cu grad ridicat de pregătire să provină de la aliații europeni. Dar acest lucru înseamnă că capitalele europene vor trebui să contribuie mai mult în timp ce Washingtonul se gândește cum să abordeze provocările din partea Chinei.

Răspunsul va arăta dacă NATO este serioasă în ceea ce privește atingerea ambițiilor sale.

"Este greu să te asiguri că rămâi la cel mai înalt nivel militar în timpul păcii, atunci când nu există o amenințare", a declarat Townsend, fostul oficial american. NATO, a spus el, se află "în mijlocul" unui test de rezistență.

"Cu toții spunem lucrurile corecte", a adăugat el. "Dar ne vom descurca la sfârșitul zilei și vom face ceea ce trebuie? Sau vom încerca să scăpăm dacă vom aduce chipsuri de cartofi la masă? Râmâne de văzut".