Marți, 26 August 2025
Poliția și procurorii japonezi și-au cerut scuze la mormântul unui om de afaceri acuzat pe nedrept

Autoritățile japoneze s-au închinat și au depus flori la mormântul unui om de afaceri pentru a-și cere scuze că l-au acuzat pe nedrept de exportul de mașini industriale cu potențial strategic sau confidențial.

Poliția și procurorii japonezi și-au cerut scuze la mormântul lui Shizuo Aishima FOTO: X
Poliția și procurorii japonezi și-au cerut scuze la mormântul lui Shizuo Aishima FOTO: X

Shizuo Aishima și alți trei directori au fost arestați pentru exporturi ilegale în martie 2020. El a murit de cancer la stomac în februarie 2021, cu cinci luni înainte ca acuzațiile să fie retrase, scrie BBC.

Familia sa s-a deplasat luni la mormântul său din Yokohama pentru a accepta scuzele. Cu toate acestea, soția sa a declarat că nu poate ierta persoanele responsabile de acuzații.

Compania lui Aishima a intentat un proces pentru daune în fața unui tribunal din Tokyo în septembrie 2021, care a decis că acuzațiile erau ilegale și a dispus plata unei despăgubiri de 1,12 milioane de dolari.

Acuzațiile au fost formulate pe baza exportului de către Ohkawara Kakohki a unor uscătoare cu pulverizare, un echipament care poate transforma lichidele în pulbere și care poate fi utilizat în scopuri militare.

Compania a declarat că activitatea sa nu era supusă restricțiilor de export. Procurorii au retras acuzațiile în iulie 2021, invocând „îndoieli” cu privire la vinovăția acuzatului.

„Ne cerem sincer scuze pentru gravele încălcări ale drepturilor omului cauzate de solicitarea ilegală a detenției sale și de intentarea unui proces, precum și pentru privarea lui Aishima de posibilitatea de a beneficia de tratament medical prin respingerea nejustificată a cererii sale de eliberare pe cauțiune”, a declarat procurorul Hiroshi Ichikawa.

Aishima a depus opt cereri de eliberare pe cauțiune, toate fiind respinse.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo și Parchetul Districtual din Tokyo nu au contestat hotărârea judecătorească care le-a impus să plătească despăgubiri. Hotărârea a devenit definitivă la 11 iunie.

De asemenea, au investigat cauza punerii sub acuzare eronate. Cu toate acestea, familiile celor acuzați pe nedrept au declarat că nu s-a reușit determinarea cauzei reale a erorii și că pedepsele recomandate erau prea ușoare.

