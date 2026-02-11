România instituie supravegerea extinsă asupra entităților deținute în România de grupul Lukoil (structura acționariatului Petrotel-Lukoil și Lukoil România).

Entitățile vizate sunt:

Lukoil România SRL deținută 100% de către LITASCO SA Elveția;.

Petrotel-Lukoil S.A, deținută 100% de către LITASCO SA Elveția – 99,7676% și alți acționari -0,2324%;

Lukoil Lubricants East Europe SRL, deținută 100% de către LUKOIL INTERNAȚIONAL Gmbh;

Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala București – societatea mamă: Lukoil Overseas Atash B.V.

În anexele proiectului, se menționează că „se desemnează domnul Bugheanu Ion – Bogdan în calitate de supraveghetor al activității operatorilor nominalizați”.

Potrivi notei de fundamentare, prin mecanismul de supraveghere extinsă se creează cadrul de control și prevenție necesar pentru protejarea intereselor statului român atât în sectorul de rafinare și distribuție, cât și în zona activelor offshore de gaze naturale, cu impact direct asupra securității energetice naționale.

Măsura consolidează capacitatea Guvernului de a gestiona riscuri sistemice ale piețelor pe care activează aceste entități, aferente activității de extracție a petrolului brut, a serviciilor anexe extracției petrolului, a fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și a comerțului cu combustibili urmare aplicării sancțiunilor internaționale, pentru prevenirea utilizării activelor sau fluxurilor financiare ale companiilor în sprijinul entităților sancționate.

De asemenea se vor preveni blocaje operaționale și se asigură continuitatea activităților economice strategice, fără afectarea dreptului de proprietate sau a funcționării comerciale normale a entităților vizate, potrivit documentului citat.

În acest sens se instituie un mecanism de monitorizare continuă, exercitat printr-un supraveghetor desemnat care exercită drepturile și asumă obligațiile stabilite la art. 86 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 cu privire la activitatea entităților supravegheate .

Operațiunile entităților supravegheate necesită avizul supraveghetorului, verificarea prealabilă a tranzacțiilor externe, analiza fluxurilor financiare și comerciale, observarea și supravegherea procesului decizional managerial, precum și identificarea rapidă a riscurilor asociate sancțiunilor internaționale.

Toate aceste măsuri se doresc a fi o garanție că fluxurile financiare nu pot fi direcționate către entități aflate sub sancțiuni, potrivit Executivului.

Supravegherea extinsă va intra în vigoare la data adoptării prezentului act normativ și va permite Ministerului Energiei să intervină rapid în cazul unor riscuri care ar afecta aprovizionarea cu țiței, funcționarea instalațiilor de rafinare, sau livrările către lanțul de distribuție, astfel, se va proteja capacitatea națională de procesare și evitarea blocajelor ce ar putea destabiliza piața carburanților.

Măsura supravegherii extinse previne întreruperea activităților economice ca efect al restricțiilor impuse de bănci, furnizori sau parteneri comerciali internaționali.

Se instituie norme cu privire la colaborarea interinstituțională, respectiv:

– încheierea de către ministerul Energiei a unor protocoale de colaborare cu Oficiul National al Registrului Comerțului și alte autorități/instituții publice, în scopul accesării de informații necesare şi utile supraveghetorului pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Supravegherea extinsă:

– permite statului să elimine riscurile înainte ca acestea să producă efecte economice majore;

– crește nivelul de încredere de încredere al populației în prevenirea unei eventuale crize în aprovizionarea pieței interne a combustibililor;

– permite menținerea contractelor de aprovizionare/import/export;

– asigură predictibilitate operațională și protecția intereselor statului român.

Este nevoie de supravegherea activităților comerciale derulate de entitățile Lukoil

Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus la adoptarea de sancțiuni de către alte state împotriva Federației Ruse, care nu sunt obligatorii pentru România dar care produc efecte pe teritoriul României.

Astfel, proiectul de hotărâre are ca scop continuarea sub supravegherea statului a activităților comerciale desfășurate de entitățile vizate de aceste sancțiuni internaționale, de a supraveghea fluxurile financiare al acestora, și în același timp asigurarea unui echilibru al pieței interne din punct de vedere al aprovizionării cu produse petroliere.

Măsurile se propun a fi adoptate în contextul acțiunilor Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii din 22 octombrie 2025, care vizează Regulamentul privind sancțiunile rusești privind activitățile străine dăunătoare – Termenele principale avute în vedere în legătură cu activitatea grupului Lukoil în România sunt 29 aprilie 2026, data la care expiră licența nr. 128B care permite efectuarea tranzacțiilor legate de stațiile de alimentare și distribuție de carburanți Lukoil din afara Rusiei și 28 februarie 2026, dată la care expiră licența nr. 131B care permite efectuarea tranzacțiilor necesare în scopul final al vânzării activelor internaționale ale Lukoil internațional Gmbh și a entităților deținute direct sau indirect de această societate în procent de cel puțin 50%.

În România activează 4 operatori economici: Lukoil România SRL, Petrotel-Lukoil S.A, Lukoil Lubricants East Europe SRL și Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala Bucureşti.

Petrotel-Lukoil S.A. și Lukoil România SRL au un rol important în fabricarea produselor rezultate din prelucrarea țițeiului și în comerțul cu combustibili, asigurând stocurile de urgență de țiței și produse petroliere, constituite în baza prevederilor Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu modificările și completările ulterioare, cât și în asigurarea pieței interne cu produse petroliere, deținând cca. 18% din obligația de stocare a României, respectiv aproximativ 23% din piața produselor petroliere.

Oprirea rafinăriei Petrotel va perturba piața carburanților

Oprirea rafinăriei Petrotel poate conduce la perturbări majore în lanțul de distribuție național al carburanților, după cum urmează:

- ar fi afectată aprovizionarea stațiilor de distribuție și a depozitelor regionale, Lukoil România deținând 321 de stații de distribuție și 5 depozite regionale;

- ar apărea disfuncționalități în fluxurile logistice – transport auto, feroviar, livrări către benzinării, capacități de import și preluare din porturi/terminal petrolier;

- ar exista riscul apariției de insuficiențe locale sau regionale în aprovizionarea cu motorină și benzină.

Întreruperea aprovizionării stațiilor poate conduce la volatilitatea prețurilor la pompă, cu efecte directe asupra consumatorilor, a pieței de retail a carburanților, și pot crea presiuni suplimentare asupra operatorilor economici și a transportatorilor.

În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă.

Asocierea Romgaz - Lukoil în perimetrul Trident din Marea Neagră

Un element de vulnerabilitate strategică este reprezentat de asocierea dintre Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. în cadrul perimetrului offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, unde Lukoil Overseas Atash BV Branch deține calitatea de operator și acționar majoritar, iar statul român participă prin Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA.

Această situație amplifică riscurile de dependență energetică, afectează capacitatea statului roman de a-și asigura diversificarea surselor de aprovizionare și creează o expunere juridică, operațională și geopolitică pentru o companie strategică de stat, respectiv Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA.

Lukoil, sub presiunea sancțiunilor

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie anul trecut pentru ceea ce Washingtonul a numit progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte dintr-o inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forța Moscova să accepte un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Cel puțin 12 potențiali cumpărători și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor Lukoil, printre care Carlyle, marile companii petroliere americane Exxon N și Chevron, conglomeratul din Abu Dhabi IHC și Midad Energy din Arabia Saudită.

La 29 ianuarie, Lukoil a anunțat că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group.