Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Călin Constantin Man, consilier local PNL în comuna Toplița, județul Harghita, a fost surprins consumând bere în timpul unei ședințe de consiliu local desfășurate online, în timp ce se luau decizii importante pentru cetățenii din comună.

Imaginile arată cum consilierul savurează relaxat din doza de bere, în timp ce proiectele de hotărâre sunt supuse votului prin platforma Zoom. Se pare că acesta nu se afla la primărie în momentul ședinței, ci a participat de acasă.

Contactat de Digi24, Călin Constantin Man nu a răspuns apelurilor telefonice.

Sebastian Buzilă, primarul comunei Toplița, a declarat pentru Digi24 că urmează să discute incidentul într-o viitoare întâlnire cu consilierii locali.

„A fost o ședință online, consilierii au intrat unii de acasă, și eu am văzut niște imagini ulterior. Se pare că a băut o bere, nu știu sigur, cu alcool, fără alcool, dintr-o doză se bea o bere. O să am o întâlnire cu consilierii și o să discutăm și problema asta”, a spus edilul.

Știri Interne

