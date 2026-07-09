search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 3.811 morți. Aproape 17.000 de persoane au fost rănite și tot atâtea au rămas fără case

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bilanțul victimelor celor două cutremure puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie a fost revizuit și a ajuns la 3.811 morți, a anunțat miercuri președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, în cadrul unei intervenții televizate.

Bilanțul morților în Venezuela a trecut de 3800. FOTO: Getty Images
Bilanțul morților în Venezuela a trecut de 3800. FOTO: Getty Images

„Putem spune că, până în prezent, 8 iulie, 3.811 surori și frați au decedat, din păcate, în urma tragediei provocate de dublul cutremur”, a declarat oficialul, alături de sora sa, președinta interimară Delcy Rodriguez.

Anterior, duminică, autoritățile raportaseră un bilanț de 3.685 de morți.

Potrivit lui Jorge Rodriguez, seismul a provocat și 16.740 de răniți, în timp ce 6.462 de persoane au fost salvate de sub dărâmături.

De asemenea, autoritățile au acordat ajutor pentru 86.794 de familii, iar 17.907 persoane au rămas fără locuință în urma dezastrului.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de doar 39 de secunde și au afectat în principal nordul Venezuelei, provocând distrugeri extinse.

Mărturia fetei care a rezistat 32 de ore sub dărâmăturile cutremurului din Venezuela

Au existat însă și cazuri fericite de supraviețuiri miraculoase, în ciuda condițiilor grele. O fată de 12 ani din Venezuela a fost salvată după ce a rămas blocată timp de 32 de ore sub dărâmăturile blocului în care locuia, prăbușit în urma celor două cutremure puternice. Povestea ei, relatată de BBC, a impresionat milioane de oameni.

În momentul seismului, Fabiana era singură acasă, în apartamentul familiei din Caraballeda. Când clădirea a început să se prăbușească, a încercat să se refugieze în bucătărie. 

Am văzut totul cum se zguduia, cădea și se spărgea. Apoi pereții au început să crape. Atunci am crezut că o să mor. M-am gândit că nimeni nu mă va salva. Sunt o persoană anxioasă și claustrofobă, dar nu știu de ce m-a cuprins o liniște ciudată. Poate eram în stare de șoc”, a povestit fata.

După mai bine de o zi petrecută sub ruine, fata a găsit o sticlă de ketchup și puțină brânză rasă printre dărâmături.

Mi-am îndreptat piciorul, care era prins într-o poziție dureroasă, și atunci am găsit o sticlă de ketchup și niște brânză rasă. Asta m-a ajutat să rămân conștientă”, a povestit Fabiana.

Povestea ei pe larg poate fi citită AICI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Presupusul bodyguard român al lui Leonardo DiCaprio și al lui Paris Hilton, legături strânse cu clanul Cordunenilor. Cine a fost, în tinerețe, Marius Ariton
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Scandalul nevăzut din ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „Băi, țiganule!“. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mitul „bunului samaritean” versus realitatea crudă a azilelor din Bihor. Viorel Pașca, la judecata Curții de Apel București
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
digisport.ro
image
9 treburi casnice pe care este mai bine să le amâni când plouă. Greșelile care îți pot afecta locuința
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 100 de mp în vara lui 2026. Preţurile au crescut, simulare de calcul
playtech.ro
image
David Popovici, reacție fabuloasă după ce l-a văzut pe Selly cum a sărit în apă. Toată lumea a rămas uimită
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Care este umiditatea optimă în casă pe timpul verii și ce factori o influențează
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Obligațiile proprietarilor de apartamente care se debranșează. ANRE clarifică regulile privind încălzirea la bloc
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”
click.ro
image
Sfârșit tragic pentru un influencer de 32 de ani! Tânărul s-a înecat în timp ce fugea de poliție
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?