Peste 20 de persoane au rămas blocate 9 ore pe cea mai înaltă roată panoramică din Japonia, în uma unui fulger

Circa 20 de persoane au rămas blocate timp de nouă ore în cea mai înaltă roată din Japonia, după ce atracția din orașul Osaka Prefecture s-a oprit de urgență în urma unui fulger.

Roata înaltă de 123 de metri din Expocity, un mare complex comercial și de divertisment din orașul Suita, a efectuat o oprire de urgență în jurul orei 17:47, în timpul unei furtuni, oamenii rămânând blocați în nouă gondole, scrie Japantimes.

Personalul a încercat inițial să rotească roata manual pentru a aduce gondolele la platformă, dar progresul a fost lent. Pompierii și alte echipe de intervenție au fost chemate la fața locului, iar ultimii pasageri au fost aduși în siguranță la sol miercuri, la ora 2:41 dimineața, la aproximativ nouă ore după oprirea inițială.

Nu au fost raportate victime.

Takeshi Niwa, directorul general de relații publice al operatorului roții gigant, a declarat că compania investighează în prezent detaliile opririi și cauzele acesteia, precum și revizuirea procedurilor de intervenție.

Potrivit lui Niwa, se crede că fulgerul a provocat o defecțiune la sursa de alimentare comercială a roții, determinând oprirea de urgență a acesteia. Cu toate acestea, se investighează în prezent dacă roata a fost lovită direct de fulger.

Deși alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la scurt timp după întrerupere, roata gigant nu a putut funcționa, deoarece sistemul care gestionează energia electrică a eșuat, împiedicând operațiunile de salvare. Sistemele de încălzire și răcire din interiorul gondolelor au devenit, de asemenea, inutilizabile.

Roata a suferit daune semnificative și este încă scoasă din funcțiune. Nu există indicații cu privire la momentul în care va putea relua funcționarea.