Posibil caz de hantavirus în Alicante, Spania: femeia a călătorit în avion lângă un pasager infectat, mort ulterior

Autoritățile spaniole investighează un posibil caz de hantavirus în provincia Alicante, după ce o femeie de 32 de ani a prezentat simptome compatibile cu infecția, au anunțat vineri oficialii din domeniul sănătății.

Potrivit secretarului de stat pentru sănătate, Javier Padilla, femeia se afla în același avion cu un pasager care a murit la Johannesburg, după ce călătorise cu nava de croazieră MV Hondius și contractase virusul, relatează Reuters.

Autoritățile sanitare au confirmat prezența tulpinii Andes a hantavirusului la bordul navei — o variantă care se poate transmite de la om la om, de obicei doar prin contact apropiat.

Într-un comunicat publicat pe site-ul departamentului regional de sănătate se arată că femeia prezintă „simptome respiratorii ușoare” și este transferată la un spital din orașul Alicante, unde va fi testată pentru virus. Rezultatele sunt așteptate în 24–48 de ore,

Secretarul de stat pentru sănătate a precizat că femeia, rezidentă în Alicante, se afla „cu două rânduri în spatele” pasagerului infectat, însă contactul dintre ei „a fost scurt”, întrucât acesta „a stat puțin timp la bord” în timpul zborului.

Autoritățile sanitare din Valencia au început deja identificarea persoanelor cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.

Simptomele pot fi severe

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a oferit noi detalii despre focarul de hantavirus apărut în rândul unor pasageri aflați pe o navă care a plecat din Argentina către Antarctica.

La început, simptomele hantavirusului pot semăna cu cele ale unei gripe. Apar febră, frisoane, dureri musculare (în special la nivelul coapselor, spatelui și șoldurilor), oboseală accentuată și dureri de cap. În unele cazuri pot fi prezente și greață, vărsături sau dureri abdominale.

După câteva zile, boala poate evolua spre forme mai severe, în care apar tusea seacă și dificultăți de respirație, cauzate de acumularea de lichid în plămâni. În cazurile grave, infecția poate duce la sindromul pulmonar asociat hantavirusului, o complicație care necesită îngrijire medicală de urgență și internare în terapie intensivă.