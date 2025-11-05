Video Orașul fantomă din Malaezia: construit pentru 700.000 de oameni, locuit de 9.000. Cum vor autoritățile să transforme Forest City

Forest City, megaproiectul imobiliar de 100 de miliarde de dolari din sudul Malaeziei, situat pe patru insule artificiale lângă Singapore, a fost gândit ca un oraș futurist cu 700.000 de locuitori, pe o suprafaţă planificată de aproximativ 30 km². În realitate, proiectul riscă să devină un oraș fantomă, cu mall-uri pustii, plaje goale și doar câteva mii de locuitori. Autoritățile încearcă acum să îl salveze transformându-l într-un paradis fiscal.

→ Imaginea 1/4: Forest City, Malaezia FOTO Shutterstock

Lansat în 2016 de chinezii de la Country Garden (60%) și statul Johor (40%), Forest City promitea să găzduiască 700.000 de locuitori într-un „eco-city” futurist, faţade de clădiri acoperite cu plante, grădini pe acoperiş, plaje private, teren de golf, parc acvatic și fără mașini.

Însă, în 2023, doar 9.000 de oameni locuiau în oraș. Mall-urile erau pustii, plajele goale prezentau urme de crocodili, iar infrastructura impresionantă rămânea subutilizată. Criza imobiliară din China și declinul companiei Country Garden au fost principalele cauze pentru care Forest City nu a devenit orașul promis.

Restricțiile de vize impuse în 2018 de fostul premier Mahathir, care spunea că nu vrea „oraș pentru străini”, izolarea geografică a proiectului și efectele pandemiei de COVID-19 au contribuit la scăderea interesului investitorilor.

În plus, prețurile apartamentelor, pornind de la 170.000 de dolari, au făcut proiectul inaccesibil pentru majoritatea malaezienilor.

Lucrările pentru recuperarea terenului necesar insulelor artificiale au atras critici legate de distrugerea habitatelor de mangrove, viaţa marină, oamenii de știință spunând că efectele nu au fost suficient studiate.

Cu toate acestea, turiștii încep să fie atrași de Forest City, mai ales datorită tarifelor reduse la hoteluri și restaurante, mult mai mici decât în Singapore, aflat la doar câțiva kilometri distanță. Astfel, orașul este promovat drept „Singapore Low-cost”.

Cum vor autoritățile să salveze proiectul

În 2025, Guvernul Malaeziei a decis să salveze proiectul cu o strategie radicală. Astfel, vrea să transforme Forest City într-un paradis fiscal cu duty-free.

Guvernul a anunțat o taxă 0% pe profit timp de 20 de ani pentru family offices (entități financiare sau companii specializate care gestionează afacerile financiare și patrimoniul unei familii sau a unui grup restrâns de persoane înstărite), active de minimum 30 milioane ringgit malaezieni (31.000.000 de lei), potrivit Made in Malaysia.