Doar 4% dintre companiile de top respectă directivele ONU privind obiectivele climatice

Jumătate dintre cele mai mari 2.000 de companii listate la bursă din lume și-au stabilit obiectivul de a ajunge la emisii nete zero până la jumătatea secolului, însă doar o mică parte dintre acestea respectă liniile directoare stricte ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind ceea ce constituie un angajament de calitate, se arată într-un raport publicat luni.

Net Zero Tracker, un consorțiu independent de date care include Universitatea Oxford, a declarat că țintele corporative ale companiilor din indicele Forbes2000 au crescut cu 40%, ajungând la 1.003 în octombrie 2023, de la 702 în iunie 2022, acoperind două treimi din venituri, aproximativ 27.000 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, doar 4 % dintre obiective îndeplinesc criteriile stabilite de campania „Cursa spre zero” a ONU, de exemplu, acoperind toate emisiile, începând să le reducă imediat și incluzând o actualizare anuală a progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele intermediare și pe termen lung.

Dintre cei care au stabilit un obiectiv, doar 37% au avut un obiectiv care să acopere emisiile din domeniul de aplicare 3, sau cele legate de lanțul valoric al unei companii. Doar 13% au avut un prag de calitate pentru utilizarea compensațiilor de carbon.

Ritmul schimbării în rândul guvernelor și al întreprinderilor va constitui o parte esențială a discuțiilor privind clima din cadrul COP28 de la Dubai, care va începe la sfârșitul lunii noiembrie.

„A apărut o linie clară în nisip în ceea ce privește net zero. Nenumărate obiective net zero sunt credibile, dar acum putem spune cu certitudine că majoritatea celor mai mari companii listate la bursă din lume se află de partea bună a liniei privind intenția net zero”, a declarat John Lang, lider de proiect, Net Zero Tracker.

„Având în vedere că stabilirea unor obiective credibile de tip net zero reprezintă un indicator pentru companiile care gândesc în perspectivă și sunt pregătite pentru viitor, se pune o întrebare simplă: firmele în care investim, pentru care lucrăm și de la care cumpărăm sunt de partea bună sau de partea greșită a liniei de demarcație?”.

Pe lângă companii, Net Zero Tracker urmărește angajamentele luate de națiuni, state și regiuni, precum și de orașe, utilizând analiza datelor umane și automate.

Alături de Oxford Net Zero, consorțiul include The Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU); Data-Driven EnviroLab (UNC) și NewClimate Institute.