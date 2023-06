O femeie acuzată că și-a ucis patru copii a fost grațiată după 20 de ani. Dovezile care o disculpă

O femeie care a fost catalogată drept „cea mai rea criminală în serie din Australia” a fost grațiată după ce noi dovezi au arătat că nu și-a ucis cei patru copii. Kathleen Folbigg a petrecut 20 de ani în închisoare după ce un juriu a constatat că și-a ucis patru bebeluși.

Femeia a avut doi fii, Caleb și Patrick și două fiice, Sarah și Laura, de-a lungul unui deceniu. În urma unei anchete recente, oamenii de știință au aflat că aceștia ar fi murit în mod natural, după ce în urmă cu 20 de ani, mama lor a fost închisă, acuzată că i-ar fi ucis.

Cazul femeii care acum are 55 de ani a fost descris ca fiind una dintre cele mai mari erori judiciare din Australia.

Kathleen Folbigg, care și-a susținut întotdeauna nevinovăția, a fost închisă pentru 25 de ani în 2003 pentru uciderea a trei dintre copii și pentru uciderea din culpă a primului ei fiu, Caleb. Fiecare copil a murit subit între 1989 și 1999, cu vârste cuprinse între 19 zile și 19 luni, procurorii de la procesul ei susținând că i-a sufocat.

Mai multe anchete, fără succes

Apelurile anterioare și o anchetă separată din 2019 în acest caz au constatat că nu există motive de îndoială rezonabilă și au acordat mai multă greutate probelor circumstanțiale în procesul inițial al doamnei Folbigg.

Dar la noua anchetă, condusă de judecătorul pensionat Tom Bathurst, procurorii au acceptat că cercetările privind mutațiile genetice au schimbat înțelegerea lor cu privire la moartea copiilor.

Grațierea necondiționată nu anulează condamnările mamei celor patru copii. Aceasta ar fi o decizie care ar urma să fie luată de Curtea de Apel Penală, un proces care ar putea dura până la un an. În cazul în care condamnările ei sunt anulate, ea ar putea apoi să dea în judecată guvernul pentru compensații de milioane de dolari.

O mutație genetică, vinovată de moartea copiilor

Dovada cheie a fost furnizată de o echipă de imunologi care a descoperit că cele două fetițe, Sarah și Laura, aveau în comun o mutație genetică - numită CALM2 G114R - care poate provoca moarte cardiacă subită. De asemenea, au fost descoperite dovezi că fiii ei, Caleb și Patrick, aveau o mutație genetică diferită, legată de epilepsia cu debut brusc la șoareci. De asemeena, mama lor avea o secvență genetică neobișnuită, a spus profesoara Carola Vinuesa, care a condus echipa de cercetare de la Universitatea Națională Australiană, „Am făcut primul test și am găsit o variantă [genetică] care părea foarte suspectă... chiar și atunci, în noiembrie 2018, am crezut că aceasta [avea] o probabilitate foarte mare, dacă era găsită la copii, să fie vinovată (de decesul copiilor, n.r.)”, a declarat ea pentru BBC.

Prof. Vinuesa a declarat că există doar 134 de cazuri cunoscute în întreaga lume ale afecțiunii cardiace potențial mortale legate de mutația genetică.