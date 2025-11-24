Foto O dubă scăpată de sub control a lovit mai mulți pietoni pe o insulă turistică. Cel puțin trei oameni au murit

O dubă condusă de un bărbat de 62 de ani a lovit mai mulți pietoni și s-a izbit de un indicator rutier pe Insula Udo, aflată lângă insula turistică Jeju, luni, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor zece, au anunțat autoritățile.

Accidentul s-a produs la scurt timp după ce vehiculul coborâse de pe un feribot pe Insula Udo și a accelerat brusc, parcurgând aproximativ 150 de metri cu viteză mare, înainte de a lovi indicatorul aflat în apropierea unei săli de așteptare pentru feribot, potrivit Poliției Dongbu din Jeju și Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Jeju.

O femeie în vârstă de 60 de ani aflată în mașină, precum și doi pietoni — un bărbat în vârstă de peste 70 de ani și altul de peste 60 de ani — au fost transportați de urgență la spital cu elicopterul, în stare gravă, însă ulterior au fost declarați decedați, scrie agenția de presă sud-coreeană Yonhap.

Șoferul și alte nouă persoane au fost, de asemenea, duși la spital, cu răni ușoare sau grave. Oficialii au precizat că toate victimele erau turiști sud-coreeni și că în vehicul se aflau șase persoane.

Potrivit unui martor, vehiculul s-a oprit abia după ce a lovit pietonii și s-a izbit de indicator.

Polițiștii au stabilit că șoferul, și el turist, nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Ancheta continuă pentru a stabili cauza exactă a accidentului, inclusiv posibilitatea unei accelerări neintenționate.