search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O companie a început rezervările pentru un hotel pe Lună, deși proiectul este la nivel de concept. Cât costă să îți asiguri locul

0
0
Publicat:

O companie americană, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află în prezent doar în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există.

Se fac rezervări la un hotel pe Lună, deși proiectul nu există acum. FOTO: Shutterstock
Se fac rezervări la un hotel pe Lună, deși proiectul nu există acum. FOTO: Shutterstock

Sumele solicitate pentru așa-numitele rezervări variază între 250.000 și 1 milion de dolari. Acestea nu reprezintă bilete propriu-zise, ci mai degrabă depozite sau contribuții financiare menite să susțină dezvoltarea companiei, potrivit publicației Interesting Engineering.

GRU Space nu a oferit un calendar exact pentru lansarea proiectului, însă susține că primele misiuni de test ar putea avea loc în perioada 2029–2030, iar primii oaspeți ar putea ajunge pe Lună după anul 2032, în cazul în care planurile vor fi respectate.

Potrivit companiei, hotelul lunar ar urma să fie format din habitate gonflabile, inspirate din concepte dezvoltate anterior de NASA și Bigelow Aerospace.

Aceste structuri ar fi proiectate să reziste la radiații, micrometeoriți și variații extreme de temperatură. Ulterior, ele ar urma să fie acoperite cu regolit lunar – praful de la suprafața Lunii – pentru un plus de protecție.

Accesul turiștilor ar urma să se facă prin vehicule lunare operate de alte companii din industria spațială.

Deși ideea pare una futuristă, o parte dintre tehnologiile propuse sunt deja studiate sau testate. Habitatele gonflabile au fost testate anterior, iar utilizarea regolitului lunar ca material de construcție este analizată de ani de zile în cercetarea spațială.

GRU Space afirmă că intenționează să urmeze un parcurs gradual, de la misiuni robotice la misiuni cu echipaj uman.

Cu toate acestea, proiectul ridică numeroase semne de întrebare. În prezent, nu există o industrie funcțională de turism lunar, nu sunt disponibile misiuni regulate cu echipaj uman către Lună și lipsesc infrastructuri esențiale precum sisteme de salvare, evacuare medicală, comunicații sau cadre de asigurare.

Specialiștii subliniază că nici marile agenții spațiale, precum NASA – care beneficiază de finanțări consistente și decenii de experiență – nu au reușit încă să stabilească o bază permanentă pe Lună. În acest context, calendarul propus de GRU Space este considerat extrem de ambițios.

De asemenea, modelul de rezervare a stârnit scepticism în rândul analiștilor, fiind perceput mai degrabă ca o metodă de promovare și testare a interesului public decât ca un plan concret de operare.

Compania nu deține în prezent rachete, module de aselenizare, sisteme de suport vital sau aprobări de reglementare, iar condițiile de returnare a sumelor achitate nu sunt clar precizate.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se teme
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cu cât au ajuns să se vândă jucăriile din ouăle Kinder. Colecționarii din România cer sute de lei pe noile surprize
playtech.ro
image
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?