Nuntă pe front, în apropiere de Fâșia Gaza: „Și-au dat seama că este imposibil să sărbătorești fără mireasă“ VIDEO

Mireasa Omer Padan spune că Itay a întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu el, iar ea a fost de acord imediat. Ceremonia s-a desfășurat în locul de adunare a unității IDF a mirelui, lângă Fâșia Gaza.

Omer Padan și Itay Schwartzstein erau programați să se căsătorească vineri, iar nunta, pe care o planificaseră meticulos, să aibă loc în Valea Hefer. Cu toate acestea, războiul și faptul că Itay a fost chemat la serviciul de rezervist le-au dat toate planurile peste cap, relatează publicație ynetnews.com. În loc să se căsătorească așa cum era firesc, și-au mutat nunta în zona de adunare a unității lui Itay, lângă Fâșia Gaza.

"Trebuia să avem nunta noastră astăzi, în Valea Hefer. Am invitat în jur de 300 de persoane. Abia sâmbătă seara mi-am dat seama că trebuie să amânăm nunta. Duminică dimineața devreme am contactat furnizorii noștri pentru a amâna și am trimis notificări tuturor oaspeților noștri. Itay, viitorul meu soț, a fost chemat la serviciu de rezervă, servind ca soldat de luptă în IDF. Până nu cu mult timp în urmă, și eu am servit ca rezervist activ, în calitate de comandant în unitatea sa”.

A răspuns cererii cu entuziasm

Ideea, care inițial părea cu totul exagerată, a fost sugerată de Ariel Mann, comandant în unitatea lui Itay. „Inițial, s-au gândit să sărbătorească numai pentru Itay, dar și-au dat repede seama că este imposibil să sărbătorești fără mireasă. Atunci m-a sunat Itay, în timp ce mă îndreptam spre înmormântarea a doi frați căzuți în luptă și m-a întrebat dacă vreau să mă căsătoresc cu el astăzi, cu câteva schimbări”, povestește Omer.

Ea a povestit că a răspuns imediat cu entuziasm. „I-am strigat „da”! Mi-a fost clar că asta ar trebui să facem în astfel de momente provocatoare. Am ajuns în zona de adunare unde servește Itay, purtând rochia de mireasă pe care a purtat-o mama în ziua. Am decis să-mi păstrez propria rochie de mireasă pentru viitoare sărbătoare, atunci când lucrurile se liniștesc.

La nuntă am vorbit cu prieteni care au slujit cu vitejie în armată și mi-au spus că nunta pe care am aranjat-o în mod spontan, la zona de adunare azi, a devenit un far strălucitor pentru ei. Fratele meu mai mic este soldat la Golani, slujind în Gaza și tatăl meu este pilot. Mesajul meu este că viața pur și simplu triumfă - chiar și în momente ca acestea", a spus mireasa.